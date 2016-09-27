Чемпионшип. «Уиган» переиграл «Вулверхэмптон» и другие результаты

Сегодня состоялся 10-й тур Чемпионшипа. «Бирмингем» добыл ничью в игре с «Престоном», «Кардифф» уступил «Дерби», «Уиган» победил «Вулверхэмптон», «Астон Вилла» поделила очки с «Барнсли», а «Блэкберн» проиграл «Шеффилд Уэнсдэй».

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 10-й тур

Бирмингем – Престон – 2:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Баптисте, 19; 1:1 – Шоттон, 30; 1:2 – Джонсон, 35; 2:2 – Адамс, 68.

Ипсвич – Брайтон – 0:0

Кардифф – Дерби – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Инс, 55: 0:2 – Блекмэн, 80 (с пенальти).

Ноттингем – Фулхэм – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Бендтнер, 60; 1:1 – Кэрни, 72.

Уиган – Вулверхэмптон – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Ле Фондре, 5; 1:1 – Оньянге. 34; 2:1 – Григг, 89.

Хаддерсфилд – Ротерхэм – 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Качунга, 2; 1:1 – Уорд, 34; 2:1 – Уэллс, 38.

Бертон Альбион – Куинз Парк Рейнджерс – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Уорд, 59; 1:1 – Полтер, 70.

Барнсли – Астон Вилла – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Айю, 61; 1:1 – Уиннелл, 90.

Блэкберн – Шеффилд Уэнсдэй – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Флетчер, 22.

Брентфорд – Рединг – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Кларк, 41; 2:0 – Вибе, 45; 3:0 – Колен, 58; 3:1 – Керморган, 64 (с пенальти); 4:1 – Хоган, 86.

Бристоль – Лидс – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Пак, 59.

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