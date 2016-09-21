Лига 1. «Ницца» разгромила «Монако» благодаря дублю Балотелли и другие результаты

В матче шестого тура Лиги 1 «Монако» с разгромным счетом проиграл «Ницце» – 0:4. Отличились Поль Байссе, Алассане Плеа, а также Марио Балотелли, оформивший дубль.

В других встречах тура «Лион» разгромил «Монпелье», «Бастия» и «Нанси» голов не забили, «Анжер» проиграл «Кану», «Нант» и «Сент-Этьен» счет не открыли, «Генгам» одолел «Лорьян», «Метц» проиграл «Бордо».

Чемпионат Франции. Лига 1. 6-й тур

Ницца – Монако – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Байссе, 184 2:0 – Балотелли, 30; 3:0 – Балотелли, 69; 4:0 – Плеа, 86.

Лион – Монпелье – 5:1 (2:1)

Голы: 0:1 –Сансон, 4; 1:1 – Фекир, 37 (с пенальти); 2:1 – Толиссо, 42; 3:1 – Фекир, 57; 4:1 – Толиссо, 71; 5:1 – Корне, 75.

Удаления: нет – Поати, 8.

Бастия – Нанси – 0:0 (0:0)

Анжер – Кан – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Кеткеофомфоне, 12; 2:0 – Н’Дойе, 54; 2:1 – Карамо, 71.

Нант – Сент-Этьен – 0:0 (0:0)

Генгам – Лорьян – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Бриан, 63.

Метц – Бордо – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Мальком, 37; 0:2 – Лаборде, 71; 0:3 – Телин, 76 (с пенальти).

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