Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лига 1. «Ницца» разгромила «Монако» благодаря дублю Балотелли и другие результаты

Лига 1. «Ницца» разгромила «Монако» благодаря дублю Балотелли и другие результаты

21 сентября 2016, 22:04
2

В матче шестого тура Лиги 1 «Монако» с разгромным счетом проиграл «Ницце» – 0:4. Отличились Поль Байссе, Алассане Плеа, а также Марио Балотелли, оформивший дубль.

В других встречах тура «Лион» разгромил «Монпелье», «Бастия» и «Нанси» голов не забили, «Анжер» проиграл «Кану», «Нант» и «Сент-Этьен» счет не открыли, «Генгам» одолел «Лорьян», «Метц» проиграл «Бордо».

Чемпионат Франции. Лига 1. 6-й тур

Ницца – Монако – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Байссе, 184 2:0 – Балотелли, 30; 3:0 – Балотелли, 69; 4:0 – Плеа, 86.

Лион – Монпелье – 5:1 (2:1)

Голы: 0:1 –Сансон, 4; 1:1 – Фекир, 37 (с пенальти); 2:1 – Толиссо, 42; 3:1 – Фекир, 57; 4:1 – Толиссо, 71; 5:1 – Корне, 75.

Удаления: нет – Поати, 8.

Бастия – Нанси – 0:0 (0:0)

Анжер – Кан – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Кеткеофомфоне, 12; 2:0 – Н’Дойе, 54; 2:1 – Карамо, 71.

Нант – Сент-Этьен – 0:0 (0:0)

Генгам – Лорьян – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Бриан, 63.

Метц – Бордо – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Мальком, 37; 0:2 – Лаборде, 71; 0:3 – Телин, 76 (с пенальти).

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 Ницца Монако Лион Монпелье Нанси Нант Сент-Этьен Бастия Генгам Лорьян Метц Бордо
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
marslond
1474489886
Балотелли возвращается?
Ответить
STAFOR13
1474491168
супер Марио!!! :D Молодец, понял что ещё не всё потерянно
Ответить
Главные новости
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
18:58
1
Неймар поддержал Месси, потерявшего отца
18:51
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
18:39
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
18:28
1
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
18:22
3
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
17:38
1
Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает»
17:28
1
Семак объяснил, почему Мостовой мало играет за «Зенит»
17:17
Роналду обратился к Месси, потерявшему отца
17:10
2
Все новости
Все новости
Французский журналист прояснил судьбу Сафонова в «ПСЖ» после покупки Сузуки
17:23
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
13:37
1
Сафонов раскрыл сумму затрат на свадьбу с Кондратюк
13:20
3
«ПСЖ» договорился о покупке Феррана у «Барселоны»
09:00
1
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
01:30
3
В «Монако» приняли решение по Погба
Вчера, 21:41
1
Ташуев вынес вердикт Батракову
Вчера, 19:42
5
Мостовой назвал главного российского футболиста в Европе – это не Сафонов
Вчера, 15:57
3
«ПСЖ» договорился о покупке нового вратаря
Вчера, 12:40
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
Вчера, 11:10
1
Слуцкий – о возвращении Головина в РПЛ: «Ни в коем случае»
Вчера, 10:49
1
Слуцкий пообещал застрелиться, если Головин перейдет в «Зенит»
Вчера, 00:03
7
«Барселона» попросит 65 миллионов за продажу форварда в «ПСЖ»
10 августа
Клуб АПЛ рассмотрит подписание Головина
10 августа
5
Фото«ПСЖ» объявил о трансфере игрока сборной Франции
9 августа
ВидеоГоловин забил «Ливерпулю» на «Энфилде»
9 августа
1
Агент Головина высказался о трансфере в «Зенит»
9 августа
В Европе восхищены игрой Сафонова за «ПСЖ»
9 августа
2
«ПСЖ» в шаге от трансфера конкурента для Сафонова за 36 миллионов
9 августа
1
Впечатления Сафонова от матча с «Манчестер Юнайтед»
8 августа
«ПСЖ» с Сафоновым сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1)
8 августа
4
ВидеоБлестящий сейв Сафонова в матче с «Манчестер Юнайтед»
8 августа
9
Ферран Торрес согласовал контракт с «ПСЖ»
8 августа
1
Семин высказался о возможном уходе Сафонова из «ПСЖ»
7 августа
Сафонов может покинуть «ПСЖ» через год
7 августа
8
Сафонов стал одним из худших игроков «ПСЖ»
6 августа
5
Во Франции «раскусили» игру Сафонова
6 августа
1
Фото«ПСЖ» купил игрока за 50 миллионов
6 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+