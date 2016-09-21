Лига 1. «Ницца» разгромила «Монако» благодаря дублю Балотелли и другие результаты

В матче шестого тура Лиги 1 «Монако» с разгромным счетом проиграл «Ницце» – 0:4. Отличились Поль Байссе, Алассане Плеа, а также Марио Балотелли, оформивший дубль.
В других встречах тура «Лион» разгромил «Монпелье», «Бастия» и «Нанси» голов не забили, «Анжер» проиграл «Кану», «Нант» и «Сент-Этьен» счет не открыли, «Генгам» одолел «Лорьян», «Метц» проиграл «Бордо».
Чемпионат Франции. Лига 1. 6-й тур
Голы: 1:0 – Байссе, 184 2:0 – Балотелли, 30; 3:0 – Балотелли, 69; 4:0 – Плеа, 86.
Голы: 0:1 –Сансон, 4; 1:1 – Фекир, 37 (с пенальти); 2:1 – Толиссо, 42; 3:1 – Фекир, 57; 4:1 – Толиссо, 71; 5:1 – Корне, 75.
Удаления: нет – Поати, 8.
Голы: 1:0 – Кеткеофомфоне, 12; 2:0 – Н’Дойе, 54; 2:1 – Карамо, 71.
Гол: 1:0 – Бриан, 63.
Голы: 0:1 – Мальком, 37; 0:2 – Лаборде, 71; 0:3 – Телин, 76 (с пенальти).