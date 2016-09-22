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Главный судья:
Бенуа Бастьен (Метц)
Материалы

Ницца - Монако

21.09.2016, Среда, 20:00 мск Ницца, стадион Альянс Ривьера Трансляция: МАТЧ! ИГРА Франция. Лига 1, 6 тур Ницца - Монако
Франция. Лига 1 (2015/2016)
25 тур
6 февраля, суббота 16:00 Монако 1:0 Ницца
1 тур
8 августа, суббота 22:00 Ницца 1:2 Монако
Франция. Лига 1 (2014/2015)
26 тур
20 февраля, пятница 22:30 Ницца 0:1 Монако
8 тур
27 сентября, суббота 16:00 Монако 0:1 Ницца
Франция. Лига 1 (2013/2014)
34 тур
20 апреля, воскресенье 16:00 Монако 1:0 Ницца
16 тур
3 декабря, вторник 23:59 Ницца 0:3 Монако
Франция. Кубок (2013/2014)
1/8 финала
12 февраля, среда 23:55 Ницца 0:1 Монако
Франция. Лига 1 (2010/2011)
31 тур
16 апреля, суббота 21:00 Ницца 3:2 Монако
15 тур
27 ноября, суббота 21:00 Монако 1:1 Ницца
Франция. Лига 1 (2009/2010)
22 тур
30 января, суббота 21:00 Монако 3:2 Ницца
6 тур
19 сентября, суббота 21:00 Ницца 1:3 Монако
Франция. Лига 1 (2008/2009)
27 тур
7 марта, суббота 21:00 Ницца 0:0 Монако
9 тур
18 октября, суббота 21:00 Монако 1:2 Ницца
Франция. Кубок (2008/2009)
1/16 финала
25 января, воскресенье 22:45 Монако 1:0 Ницца
Франция. Лига 1 (2007/2008)
34 тур
19 апреля, суббота 22:00 Ницца 0:2 Монако
16 тур
1 декабря, суббота 22:00 Монако 1:1 Ницца
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Монако 38 30 5 3 107:31 +76 95
2. ПСЖ 38 27 6 5 83:27 +56 87
3. Ницца 38 22 12 4 63:36 +27 78
4. Лион 37 20 4 13 77:48 +29 64
5. Марсель 38 17 11 10 57:41 +16 62
6. Бордо 38 15 14 9 53:43 +10 59
7. Нант 38 14 9 15 40:54 -14 51
8. Сент-Этьен 38 12 14 12 41:42 -1 50
9. Ренн 38 12 14 12 36:42 -6 50
10. Генгам 38 14 8 16 46:53 -7 50
11. Лилль 38 13 7 18 40:47 -7 46
12. Анжер 38 13 7 18 40:49 -9 46
13. Тулуза 38 10 14 14 37:41 -4 44
14. Метц 38 11 10 17 39:72 -33 43
15. Монпелье 38 10 9 19 48:66 -18 39
16. Дижон 38 8 13 17 46:58 -12 37
17. Кан 38 10 7 21 36:65 -29 37
18. Лорьян 38 10 6 22 44:70 -26 36
19. Нанси 38 9 8 21 29:52 -23 35
20. Бастия 37 8 10 19 29:54 -25 34
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    Рейтинг: +740

    krg-kz 22 сентября 2016, 12:47

    С возвращением, Марио!

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    Рейтинг: +145

    evgeniykaras 22 сентября 2016, 06:04

    Балотелли либо взялся за голову и решил вернуть себе преждний авторитет или как говорят многие Лига один это слабый чемпионат. Лично для меня он не слабый. Удачи!

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