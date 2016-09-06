Шевченко: «Это я решил, что пенальти будет бить Коноплянка»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился своими впечатлениями от матча против Исландии (1:1), а также прокомментировал эпизод, в котором полузащитник Евгений Коноплянка не реализовал пенальти.

«Спасибо ребятам за самоотдачу. Я видел команду. Пенальти все не забивают. Я не знаю ни одного игрока, который всегда забивал. Почти всю тактику выполнили. Остался доволен игрой.

Результат... Не получилось. Спасибо болельщикам. Они поддерживали и переживали за нас.

Почему Коноплянка пробивал пенальти? Женя был пенальтистом. Я принял на себя такой удар и сказал, что он должен бить. Сказал это еще перед игрой. Это мое решение», – заявил Шевченко.