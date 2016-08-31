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Товарищеские матчи. Германия обыграла Финляндию и другие результаты

31 августа 2016, 23:45

Сборная Германии в товарищеском матче обыграла на своем поле Финляндию со счетом 2:0. Голами в этой встрече отличились Макс Майер и Месут Озил.

Еще два поединка сегодняшнего дня завершились с крупным счетом. Дания разгромила Лихтенштейн, а Ирландия обыграла Оман.

Товарищеские матчи

Германия – Финляндия – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Майер, 55; 2:0 – Озил, 77.

Дания – Лихтенштейн – 5:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Йоргенсен, 30; 2:0 – Йоргенсен, 33; 3:0 – Корнелиус, 49; 4:0 – Фишер, 62; 5:0 – Ларсен, 84.

Ирландия – Оман – 4:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Брэди, 8; 2:0 – Кин, 30; 3:0 – Уолтерс, 34; 4:0 – Уолтерс, 63.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Германия Финляндия Ирландия Дания
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