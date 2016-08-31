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Германия - Финляндия

31.08.2016, Среда, 21:45 мск Товарищеские матчи. Сборные Германия - Финляндия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010, группа 4
12 тур
14 октября, среда 20:00 Германия 1:1 Финляндия
2 тур
10 сентября, среда 21:35 Финляндия 3:3 Германия
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    Рейтинг: +184

    Sergei26 31 августа 2016, 23:21

    Молодцы

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    Рейтинг: +8511

    kaa-71 31 августа 2016, 22:55

    На ничью сотку кинул. Фины еще тайм остался

    -1
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