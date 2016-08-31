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Ирландия - Оман

31.08.2016, Среда, 21:45 мск Дублин, стадион Авива-Стэдиум Товарищеские матчи. Сборные Ирландия - Оман
Товарищеские матчи. Сборные 2014

3 сентября, среда 22:45 Ирландия 2:0 Оман
Товарищеские матчи. Сборные 2012

11 сентября, вторник 22:30 Ирландия 4:1 Оман
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