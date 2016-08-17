Лига чемпионов. Гол Пато не спас «Вильярреал» от поражения в матче с «Монако»

В поединке заключительного квалификационного раунда Лиги чемпионов «Вильярреал» на своем поле уступил «Монако» – 1:2.

В параллельных матчах «Легия» на выезде переиграла «Дандолк», а «Лудогорец» дома выиграл у «Виктории».

Лига чемпионов. 4-й квалификационный раунд, первый матч

Вильярреал (Испания) – Монако (Франция) – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Фабиньо, 3 (с пенальти); 1:1 – Пато, 36; 1:2 – Силва, 72.

Удаление: Менди, 87.

Дандолк (Ирландия) – Легия (Польша) – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Николич, 56; 0:2 – Прийович, 90+4.

Лудогорец (Болгария) – Виктория (Чехия) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Моци, 51 (с пенальти); 2:0 – Мисидьян, 64.