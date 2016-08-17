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Судьи
Главный судья:
Дениз Айтекин (Оберсбах)

Дандолк - Легия

17.08.2016, Среда, 21:45 мск Дублин, стадион Авива-Стэдиум Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 (в повторе, 01:50) Лига чемпионов, 4 раунд , первый матч Дандолк - Легия
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