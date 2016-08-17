Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Марк Клаттенбург (Ньюкасл-апон-Тайн)

Лудогорец - Виктория

17.08.2016, Среда, 21:45 мск София, стадион Васил Левски Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 (в повторе, 23:45) Лига чемпионов, 4 раунд , первый матч Лудогорец - Виктория
...
  • ...
    Рейтинг: +10

    Tiger- 17 августа 2016, 23:15

    Лудогорец КРАСАВЦЫ!!!!!!!!!!!

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 