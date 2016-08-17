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Судьи
Главный судья:
Феликc Брих (Мюнхен)

Вильярреал - Монако

17.08.2016, Среда, 21:45 мск Вильярреал, стадион Эстадио де ла Серамика Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 Лига чемпионов, 4 раунд , первый матч Вильярреал - Монако
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    Рейтинг: +10

    Tiger- 17 августа 2016, 23:21

    А ГДЕ ВАГНЕР?

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    Рейтинг: +10

    Tiger- 17 августа 2016, 23:12

    СМОТРЮ!!! ВОЗНЯ!!!

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