АПЛ. «Лестер» сыграл вничью с «Челси», «Манчестер Сити» потерял очки в матче со «Суонси»

В центральном матче заключительного тура АПЛ чемпион лиги «Лестер» сыграл вничью с «Челси» – 1:1.

В других встречах «Арсенал» разгромил «Астон Виллу», «Эвертон» не оставил шансов «Норвичу», «Ньюкасл» в меньшинстве одолел «Тоттенхэм», «Саутгемптон» сломил сопротивление «Кристал Пэлас», «Сток Сити» вырвал победу у «Вест Хэма», «Суонси» поделил очки с «Манчестер Сити», «Уотфорд» и «Сандерленд» победителя не выявили, «Ливерпуль» и «Вест Бромвич» разошлись миром.

Еще один матч между «Манчестер Юнайтед» и «Борнмутом» был отменен из-за угрозы теракта на стадионе.

Чемпионат Англии. АПЛ. 38-й тур

Арсенал – Астон Вилла – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Жиру, 5; 2:0 – Жиру, 79; 3:0 – Жиру, 50; 4:0 – Артета, 90.

Челси – Лестер – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Фабрегас, 66; 1:1 – Дринкуотер, 82.

Эвертон – Норвич – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – МакКарти, 19; 2:0 – Бэйнс, 44 (с пенальти); 3:0 – Миральяс, 48.

Ньюкасл – Тоттенхэм – 5:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Вейналдум, 19; 2:0 – Митрович, 39; 2:1 – Ламела, 60; 3:1 – Вейналдум, 73; 4:1 – Аронс, 85; 5:1 – Янмаат, 86.

Удаление: Митрович, 67 – нет.

Саутгемптон – Кристал Пэлас – 4:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Мане, 43; 2:0 – Пелле, 61; 2:1 – Панчеон, 64; 3:1 – Бертранд, 75 (с пенальти); 4:1 – Дэвис, 87.

Сток Сити – Вест Хэм – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Антонио, 23; 1:1 – Имбула, 55; 2:1 – Диуф, 89.

Суонси – Манчестер Сити – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Ихеначо, 5; 1:1 – Айю, 45.

Уотфорд – Сандерленд – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Родуэлл, 39; 1:1 – Предль, 48; 1:2 – Ленс, 51; 2:2 – Дини, 61 (с пенальти).

Вест Бромвич – Ливерпуль – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Рондон, 13; 1:1 – Айб, 23.

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