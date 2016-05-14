Бундеслига. «Штутгарт» вылетел из турнира, «Айнтрахт» сыграет в переходных матчах и другие результаты

По итогам 34-го тура Бундеслиги определились клубы, которые представят Германию в еврокубках и которые покинут высший дивизион по итогам нынешнего сезона.

«Бавария», дортмундская «Боруссия» и «Байер» стартуют в групповом этапе Лиги чемпионов. Четвертой командой, которая начнет свои выступления в квалификации Лиги чемпионов, стала менхенгладбахская «Боруссия».

В групповом этапе Лиге Европы сыграют «Шальке-04» и «Майнц», а «Герте» еще предстоит пройти квалификацию турнира.

Напрямую Бундеслигу покинут «Ганновер-96» и «Штутгарт», в стыковых матчах с «Нюрнбергом» сыграет «Айнтрахт».

Чемпионат Германии. Бундеслига. 34-й тур

Бавария – Ганновер-96 – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Левандовски, 12; 2:0 – Гетце, 28; 3:0 – Гетце, 54; 3:1 – Собич, 66.

Боруссия Д – Кельн – 2:2 (1:2)

Голы: 1:0 – Кастро, 11; 1:1 – Модесте, 27; 1:2 – Йойич, 43; 2:2 – Ройс, 75.

Байер – Ингольштадт – 3:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Леки, 16; 1:1 – Арангис, 31; 2:1 – Кампль, 37; 3:1 – Кисслинг, 61; 3:2 – Хартманн, 69 (с пенальти).

Вольфсбург – Штутгарт – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Арнольд, 11; 2:0 – Шюррле, 29; 2:1 – Дидави, 78; 3:1 – Шюррле, 90.

Аугсбург – Гамбург – 1:3 (1:2)

Голы: 1:0 – Финнбогасон, 11; 1:1 – Грегоритч, 36; 1:2 – Мюллер, 62; 1:3 – Грегоритч, 74.

Вердер – Айнтрахт – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Джилободжи, 88.

Хоффенхайм – Шальке-04 – 1:4 (1:2)

Голы: 0:1 – Хунтелаар, 7; 0:2 – Чупо-Мотинг, 14; 1:2 – Ют, 41; 1:3 – Сане, 56; 1:4 – Шер, 88 (в свои ворота).

Майнц – Герта – 0:0

Удаление: нет – Штарк, 87.

Дармштадт – Боруссия М – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Азар, 31; 0:2 – Хан, 63.

Календарь Бундеслиги

Турнирная таблица Бундеслиги