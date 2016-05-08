УПЛ. «Шахтер» одержал волевую победу над «Карпатами» и другие результаты

В матче 25-го тура УПЛ «Шахтер» одержал волевую победу над «Карпатами» – 2:1.

В других встречах «Олимпик» проиграл «Стали», «Черноморец» на последних минутах игры минимально уступил «Металлисту», «Заря» в родных стенах потерпела поражение от «Ворсклы», «Александрия» добилась победы над «Говерлой», а «Днепр» добыл волевые три очка в поединке с «Волынью».

Чемпионат Украины. Премьер-лига. 25-й тур

Карпаты – Шахтер – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Бланко, 36; 1:1 – Гитченко, 64 (в свои ворота); 1:2 – Марлос, 88 (с пенальти).

Олимпик – Сталь – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Васин, 28; 0:2 – Васин, 32.

Черноморец – Металлист – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Зотко, 90.

Заря – Ворскла – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Будковский, 12; 1:1 – Хлебас, 46; 1:2 – Шиндер (с пенальти), 85.

Удаление: нет – Сапай, 86.

Александрия – Говерла – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Микицей, 30; 2:0 – Запорожан (с пенальти), 52.

Волынь – Днепр – 2:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Жунич, 42: 1:1 – Руис, 47; 1:2 – Безус, 64; 1:3 – Матеус (с пенальти), 77; 2:3 – Горопевшек, 81.

Календарь УПЛ

Турнирная таблица УПЛ