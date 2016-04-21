Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Серия А. «Ювентус» разгромил «Лацио», «Рома» вырвала победу над «Торино» и другие результаты

Серия А. «Ювентус» разгромил «Лацио», «Рома» вырвала победу над «Торино» и другие результаты

21 апреля 2016, 01:12

В матче 34-го тура Серии А «Рома» вырвала волевую победу над «Торино» благодаря дублю Франческо Тотти. «Ювентус» в родных стенах легко разобрался с «Лацио», а «Фиорентина» в гостях уступила «Удинезе». В других встречах «Палермо» сыграл вничью с «Аталантой», «Кьево» разгромил «Фрозиноне», «Эмполи» нанес поражение «Вероне», а «Интер» проиграл «Дженоа».

Чемпионат Италии. Серия А. 34-й тур

Рома (Рим) – Торино (Турин) – 3:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Белотти (пенальти), 35; 1:1 – Манолас, 65; 1:2 – Мартинес, 80; 2:2 – Тотти, 86; 3:2 – Тотти (пенальти), 89.

Ювентус (Турин) – Лацио (Рим) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Манджукич, 39; 2:0 – Дибала (пенальти), 52; 3:0 – Дибала, 64.

Удаление: Габбарон, 48.

Палермо (Палермо) – Аталанта (Бергамо) – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Васкес (пенальти), 2; 1:1 – Борьелло (пенальти) 11; 1:2 – Палетта, 55; 2:2 – Струна, 76.

Удаление: Витьелло, 89.

Удинезе (Удине) – Фиорентина (Флоренция) – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Сапата, 2; 1:1 – Сарате, 23; 2:1 – Теро, 53.

Кьево (Верона) – Фрозиноне (Фрозиноне) – 5:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Чиофани, 5; 1:1 – Флоро Флорес, 36; 2:1 – Пеллисьер (пенальти), 47; 3:1 – Ригони, 58; 4:1 – Сардо, 60; 5:1 – Пеллисьер, 80.

Удаления: Айети, 17; Чибса, 52.

Эмполи (Эмполи) – Верона (Верона) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Маккароне, 50.

Удаление: Вивиани, 90.

Дженоа (Генуя) – Интер (Милан) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Де Майо, 77.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Рома Торино Ювентус Лацио Палермо Аталанта Удинезе Фиорентина Кьево Фрозиноне Эмполи Верона Дженоа Интер
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Барселона» попросит 65 миллионов за продажу форварда в «ПСЖ»
13:38
3 клуба РПЛ рассмотрят подписание двух игроков «Зенита»
13:29
1
Оздоев: «Россию в ближайшие 3–4 года никуда не допустят»
13:18
Агент Тюкавина высказался о возможном переходе игрока в «Зенит»
13:09
В ЦСКА объяснили, почему не продали Кисляка в «Бешикташ»
12:56
2
Мостовой – о Даку: «Если забьет 3, те же самые, кто плевал ему в спину, бегут обнимать и качать на руках»
12:42
2
В ЦСКА сказали, кто мог возглавить команду вместо Игдисамова
12:17
2
Семак высказался о мотивации Луиса Энрике играть за «Зенит»
12:04
2
Воробьев объяснил 0 голов в 4 матчах за «Краснодар»
11:49
3
Червиченко – о Семаке: «Человек засиделся, «Зенит» превращается в болото»
11:26
9
Все новости
Все новости
Фото«Комо» подписал игрока сборной Англии за 30 миллионов
Вчера, 20:50
Стало известно, почему Гвардиола отказал сборной Италии
Вчера, 14:57
«Барселона» потерпела сенсационное поражение
Вчера, 13:59
1
«ПСЖ» в шаге от трансфера конкурента для Сафонова за 36 миллионов
Вчера, 09:20
1
33-летний Лукаку определился с новым клубом
8 августа
1
Паредес близок к возвращению в Европу спустя год
8 августа
«Реал» отдал игрока в аренду клубу Серии А
7 августа
«Динамо» обсуждает покупку форварда за 15 миллионов
7 августа
1
Фото«Комо» арендовал экс-игрока сборной Бразилии и «Манчестер Сити»
7 августа
«ПСЖ» определился, сколько заплатит за нового вратаря
6 августа
Лукаку может перейти в команду Миранчука
5 августа
1
«Реал» отдаст хавбека в аренду клубу Серии A
5 августа
Фото«Байер» приобрел воспитанника «Реала» за 30 миллионов
5 августа
ВидеоТысячи людей пришли на похороны Барези в Милане
4 августа
3
Фото«Хетафе» подписал воспитанника «Зенита»
4 августа
1
Фото«Ювентус» отдал защитника в аренду «Фиорентине»
4 августа
Фото«Ювентус» отправил хавбека в аренду с возможностью продажи за 12 миллионов
4 августа
ФотоФаны «Манчестер Сити» недовольны формой клуба, поскольку она вызывает трипофобию
2 августа
1
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
«Реал» вел 2:0, но сыграл вничью в товарищеском матче
1 августа
«Манчестер Сити» уступил в Гонконге после ошибки Хусанова
1 августа
«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» могут совершить обмен игроками
1 августа
Анчелотти трогательно попрощался с Барези
1 августа
«Реал» продал «Фиорентине» универсального защитника
31 июля
«Хетафе» подпишет воспитанника «Зенита»
31 июля
1
Реакция «Милана» на смерть Барези
31 июля
3 итальянских клуба заинтересовались игроком «Реала»
31 июля
ФотоУмер чемпион мира-1982 и легенда «Милана» Барези
31 июля
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+