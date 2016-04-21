Серия А. «Ювентус» разгромил «Лацио», «Рома» вырвала победу над «Торино» и другие результаты

В матче 34-го тура Серии А «Рома» вырвала волевую победу над «Торино» благодаря дублю Франческо Тотти. «Ювентус» в родных стенах легко разобрался с «Лацио», а «Фиорентина» в гостях уступила «Удинезе». В других встречах «Палермо» сыграл вничью с «Аталантой», «Кьево» разгромил «Фрозиноне», «Эмполи» нанес поражение «Вероне», а «Интер» проиграл «Дженоа».

Чемпионат Италии. Серия А. 34-й тур

Рома (Рим) – Торино (Турин) – 3:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Белотти (пенальти), 35; 1:1 – Манолас, 65; 1:2 – Мартинес, 80; 2:2 – Тотти, 86; 3:2 – Тотти (пенальти), 89.

Ювентус (Турин) – Лацио (Рим) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Манджукич, 39; 2:0 – Дибала (пенальти), 52; 3:0 – Дибала, 64.

Удаление: Габбарон, 48.

Палермо (Палермо) – Аталанта (Бергамо) – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Васкес (пенальти), 2; 1:1 – Борьелло (пенальти) 11; 1:2 – Палетта, 55; 2:2 – Струна, 76.

Удаление: Витьелло, 89.

Удинезе (Удине) – Фиорентина (Флоренция) – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Сапата, 2; 1:1 – Сарате, 23; 2:1 – Теро, 53.

Кьево (Верона) – Фрозиноне (Фрозиноне) – 5:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Чиофани, 5; 1:1 – Флоро Флорес, 36; 2:1 – Пеллисьер (пенальти), 47; 3:1 – Ригони, 58; 4:1 – Сардо, 60; 5:1 – Пеллисьер, 80.

Удаления: Айети, 17; Чибса, 52.

Эмполи (Эмполи) – Верона (Верона) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Маккароне, 50.

Удаление: Вивиани, 90.

Дженоа (Генуя) – Интер (Милан) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Де Майо, 77.

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