Награждение победителей Блог-лиги пройдет уже через 5 дней

Первый дебютный мартовский сезон Блог-лиги подходит к концу. Награды авторам лучших блогов будут вручены уже через 5 дней.

В борьбе за призы участвуют 42 блога. С момента запуска Блог-лиги 1 марта было написано более 150 постов. Кто-то проявил свои аналитические способности, кто-то – нестандартный подход к написанию текстов о футболе.

С большим отрывом в Блог-лиге с показателем в 33106 просмотров лидирует «Футбол в стиле Ретро». За ним следуют «Субъективное мнение о футболе» (18866) и «Голевое чутье» (10574).

Многие посты Блог-лиги поразили редакцию «Бомбардира» безумнейшей идеей, как, например, пост о мультяшках-болельщиках и фантазия о российских клубах, которым стоит играть в чемпионатах других стран, или высоким профессионализмом, как интервью с «Мисс Фитнес», экс-вратарем женской футбольной сборной России Еленой Рыжиковой.

Автор лучшего блога месяца получит приз – 5000 р. Второе место – 3000 р., бронза – 2000 р. Дополнительно редакция «Бомбардира» вручит призы авторам самого стильного и самого неординарного блогов.

До конца мартовского сезона еще 5 дней! Это значит, что расклад сил в турнирной таблице может поменяться. Результаты Блог-лиги зависят только от вас :) Удачи!

Если вы еще не завели блог, вам сюда, а потом сюда.

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