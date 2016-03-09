Пять бразильцев, по которым мы скучаем

Один был настоящей «пушкой страшной», другой сделал штрафные произведением искусства, еще один заставил мир сделать себе дебильную прическу. Участник Блог-лиги «Футбол в стиле Ретро» вспоминает кудесников мяча из прошлого.

Блог «Футбол в стиле Ретро» начинает серию публикаций, в которых вспомнит добрым словом выдающихся игроков прошлых лет. А если говорить более конкретно, речь пойдёт о футболистах 1990-х и 2000-х годов.

Первые на очереди, как не странно, бразильцы. Ну, а кто ж ещё, как не представители великой футбольной державы, разные поколения которой пять раз поднимали над головой кубок мира?

Роберто Карлос

Неутомимый моторчик левого фланга обороны сборной Бразилии второй половины 1990-х – первой половины 2000-х годов. В целом, небезупречный защитник, но очень харизматичный и запоминающийся. Отличительной чертой Роберто была воистину сумасшедшая левая. Он мог ударить по воротам соперника практически с любого расстояния и угла, а мяч, словно радиоуправляемый, частенько находил путь в сетку. В принципе, это же касается и штрафных ударов имени Роберто.

Гол со штрафного, забитый в ворота французов в 1997 году, до сих пор занимает лидирующие позиции во многих экспертных и любительских рейтингах.

Ривалдо

К сожалению, многие болельщики (особенно из числа тех, кого в наше время называют «хейтерами») запомнили Ривалдо лишь по симуляции в матче против сборной Турции на чемпионате мира 2002 года. Мы считаем, что это жуткая несправедливость по отношению к великолепному футболисту. Да, тот «театр одного актёра» никак не красит бразильца, однако не стоит чересчур заострять внимание на этом событии. Классический атакующий полузащитник, которого смело можно назвать «полунападающим» отличался великолепной и оригинальной техникой. Финты Ривалдо кому-то могут показаться неказистыми или не очень эффектными (да, да, есть такие люди), однако они были очень эффективными. Ривалдо был способен буквально на одном квадратном метре площади поля выставить беспомощными детьми двух-трёх защитников и убежать к воротам соперника.

Также «коронной фишкой» Ривалдо было невероятно острое чувство момента, когда и зачем нужно расстаться с мячом. Был ли это удар по воротам или пас партнёру, одно было известно точно – вратарю придётся несладко.

Маркос Кафу

Ещё один представитель «небразильского» амплуа (ведь бразильцы так не любят обороняться) играл на позиции правого крайнего защитника. Но при этом Кафу нередко подключался и к атакам, выступая в качестве некоего дирижёра и заводилы. Настоящий футбольный боец, нетерпимый к поражениям. Как бы не складывались дела у команды, можно было быть уверенным, что Кафу будет сражаться до финальной трели свистка арбитра, терроризируя оборону соперника своими подключениями в атаку.

Зе Роберто

Футболист, к наличию которого тут наверняка возникнет наибольшее количество вопросов, но на наш субъективный взгляд, Зе Роберто этого достоин. Он по-настоящему крут тем, что смог адаптироваться к сложному для «кудесников мяча» немецкому футболу. Более десятка лет, проведённых в леверкузенском «Байере», «Баварии» и «Гамбурге» говорят о том, что бразилец в бундеслиге пришёлся ко двору.

Юркий, быстроногий, одинаково здорово игравший как на фланге, так и в центре полузащиты, создавал немало проблем обычно высокорослым и от этого слегка медлительным немецким защитникам.

Жуниньо Пернамбукано

Король штрафных ударов. Не больше, не меньше. Кажется, не существует точки на половине поля соперника, откуда Жуниньо не мог от души приложиться по воротам. За свою карьеру этот бразилец наколотил больше полусотни голов прямыми ударами со штрафных (доподлинно известно, что таковых только в составе «Лиона» – 44).

20, 30, 40 метров. Для него не существовало невыполнимых задач в наказании проштрафившихся нарушением правил соперников.

Роналдо

Обещали пять бразильцев, но не упомянуть Роналдо – это навлечь на свою голову всех футбольных богов и для полного «счастья» – многочисленную армию поклонников Зубастика. Хотя в данном случае даже не стоит попытаться перечислить то, что умел Роналдо на поле. Обязательно что-нибудь да забудется. Не со зла, а потому что упомнить весь арсенал «фишек» попросту невозможно. В принципе, болельщики «Интера» окрестили этого бразильца веским и всё объясняющим прозвищем – Феномен. Феномен – он и есть Феномен.

В качестве постскриптума. Наверняка мы про кого-то «забыли». Обязательно найдётся читатель, который вспомнит этого, того и вон-вон того. Данный перечень во многом субъективен и основывается на собственных воспоминаниях автора, к тому же заставшего «в живую» лишь эпоху 1990-х годов. Поэтому, не судите строго, смело ругайте в комментариях и предлагайте свои варианты великолепной бразильской пятёрки (можно и больше, автор же не уложился), которая вызывает у вас острый приступ ностальгии.

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© Футбол в стиле Ретро

Фото: www.pinterest.com

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