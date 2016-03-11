Нюша, миньон, Крокодил Гена и другие мультяшки, болеющие за клубы РФПЛ

Симпсоны и смешарики вроде за Зенит болеют)
Иногда в известном герое мультфильма можно увидеть болельщика российского футбольного клуба. Давайте пофантазируем.
Волк из «Ну, погоди!» мог бы болеть за «Зенит»:
Барт Симпсон - за ЦСКА:
Халк - за «Краснодар»:
Свинка Нюша из «Смешариков» - за «Спартак»:
Смурфик - за «Динамо»:
Муха Вжик - за «Локомотив»:
Русалочка Ариэль - за «Рубин»:
Миньон - за «Ростов»:
Микки Маус - за «Амкар»:
Фиксик Нолик - за «Крылья Советов»:
Человек-паук - за «Мордовию»:
Черепашки-ниндзя - за «Кубань»:
Карлсон - за «Терек»:
Тигра из диснеевского «Винни-Пуха» - за «Урал»:
Крокодил Гена - за «Уфу»:
И, наконец, пес Плуто - за «Анжи»: