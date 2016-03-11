Нюша, миньон, Крокодил Гена и другие мультяшки, болеющие за клубы РФПЛ

Участник Блог-лиги «Бла Бла Блог» нашел для каждого клуба чемпионата России персонального болельщика среди мультгероев.

Иногда в известном герое мультфильма можно увидеть болельщика российского футбольного клуба. Давайте пофантазируем.

Волк из «Ну, погоди!» мог бы болеть за «Зенит»:

Барт Симпсон - за ЦСКА:

Халк - за «Краснодар»:

Свинка Нюша из «Смешариков» - за «Спартак»:

Смурфик - за «Динамо»:

Муха Вжик - за «Локомотив»:

Русалочка Ариэль - за «Рубин»:

Миньон - за «Ростов»:

Микки Маус - за «Амкар»:

Фиксик Нолик - за «Крылья Советов»:

Человек-паук - за «Мордовию»:

Черепашки-ниндзя - за «Кубань»:

Карлсон - за «Терек»:

Тигра из диснеевского «Винни-Пуха» - за «Урал»:

Крокодил Гена - за «Уфу»:

И, наконец, пес Плуто - за «Анжи»:





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