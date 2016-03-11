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    Бла Бла Блог Все блоги -

    Нюша, миньон, Крокодил Гена и другие мультяшки, болеющие за клубы РФПЛ

    11 марта 2016
    Участник Блог-лиги «Бла Бла Блог» нашел для каждого клуба чемпионата России персонального болельщика среди мультгероев.

    Иногда в известном герое мультфильма можно увидеть болельщика российского футбольного клуба. Давайте пофантазируем.

    Волк из «Ну, погоди!» мог бы болеть за «Зенит»:

    Барт Симпсон - за ЦСКА:

    Халк - за «Краснодар»:

    Свинка Нюша из «Смешариков» - за «Спартак»:

    Смурфик - за «Динамо»:

    Муха Вжик - за «Локомотив»:

    Русалочка Ариэль - за «Рубин»:

    Миньон - за «Ростов»:

    Микки Маус - за «Амкар»:

    Фиксик Нолик - за «Крылья Советов»:

    Человек-паук - за «Мордовию»:

    Черепашки-ниндзя - за «Кубань»:

    Карлсон - за «Терек»:

    Тигра из диснеевского «Винни-Пуха» - за «Урал»:

    Крокодил Гена - за «Уфу»:

    И, наконец, пес Плуто - за «Анжи»:



    Как футболисты и их спутницы провели 8 марта​

    Рейтинг: 3 Голосов: 13
    Комментарии12
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      Рейтинг: +809

      jet andy 12 марта 2016, 11:31

      Симпсоны и смешарики вроде за Зенит болеют)

      0
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      Рейтинг: +14

      Cska_Pobeda_2001 11 марта 2016, 22:39

      Прикольно))

      -1
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 11 марта 2016, 21:58

      Забавно)

      0
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      Рейтинг: +91

      Lamantyn 11 марта 2016, 21:01

      Спартаку больше "Фунтик" подходит ..;) А крокодил Гена больше Локомотиву подошел бы..) ЦСКА можно было бы конька - горбунка или из нового конь по имени Юлий из мульта Алеша Попович

      0
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      Рейтинг: +210

      castromen 11 марта 2016, 18:11

      100% попадание. Браво!

      -2
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      Рейтинг: +92

      Pathfinder 11 марта 2016, 17:50

      Прикольная лёгкая статья

      0
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      Рейтинг: +407

      18JG 11 марта 2016, 15:33

      Минус автору. Более бредовой статьи я еще не встречал.

      1
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      Рейтинг: +192

      LINED 11 марта 2016, 14:39

      Помоему автор просто не знал, что написать

      0
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      Рейтинг: +38

      -lol- 11 марта 2016, 14:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Че за тупизм

      -4
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      Рейтинг: +468

      LIO1987 11 марта 2016, 14:18

      ИДИОТИЗМ!!!

      -3
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