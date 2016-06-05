Блог-лига. Почему я должен участвовать? Сколько я могу выиграть?

Спортивная журналистика – это не только СМИ, комментаторы, Бубнов, но и блогеры. Через несколько дней будут подведены итоги первого в стране турнира между авторами блогов и разыгран призовой фонд.

Почему я должен открыть свой блог и участвовать в Блог-лиге как автор?

Журналистика перестала быть закрытой системой. Сегодня любой человек может делать собственное маленькое СМИ. Мы хотим объединить усилия людей, которым интересно писать о футболе, создавать мультимедиа-контент. На площадке «Бомбардира» мы даем вам возможность быть читаемыми, ваши материалы будут обсуждать, а вы будете дискутировать с другими авторами. Наша миссия состоит в том, чтобы блоги стали полноценной частью спортивной журналистики.

При этом мы считаем, что всякая работа должна оплачиваться, не взирая на то, есть ли у вас журналистская «корочка». «Бомбардир» организует турнир между авторами с внушительным призовым фондом и дополнительными бонусами.

Кто будет меня читать?

Мы даем вам огромную площадку: сайт, мобильный сайт, приложение. Помимо того, ваши тексты появятся в наших страницах в социальных сетях. Популярность материала зависит только от вас. Тема, уровень текста и красочное оформление. Совершенствуйтесь, а мы будем вам помогать в этом.

«Бомбардир» является постоянным партнером многих соревнований. Особо отличившимся авторам мы готовы предоставлять аккредитации на различные турниры: от чемпионата по мини-футболу до матчей РФПЛ и Лиги чемпионов.

Коэффициент сложности текста

Различный контент от авторов Блог-лиги оценивается по-разному. Подробнее об этом можно почитать здесь.

И что я получу?

Собственную аудиторию, которая будет ждать именно ваши материалы. Мы не зацикливаемся на текстах, это могут быть и различные фото-, видео-подборки, уникальные рисунки. Используйте все многообразие методов.

Блог-лига – соревнование между авторами. Вы заводите блог на «Бомбардире», создаете первый пост и автоматически попадаете в таблицу. Она составляется из общего количества просмотров ваших постов. Итоги подводятся в последний день месяца, а первого числа нового месяца счетчик сбрасывается. Чем раньше вы заведете блог, тем лучше. Хотя по-настоящему интересный материал может в одиночку собрать столько, сколько ваши конкуренты и десятком текстов не соберут.

Для борьбы с этим, а также ради повышения качества самого контента от участников Блог-лиги, мы на неопределенный срок выключаем систему автоматического вывода постов при 500 просмотрах. Теперь на главной странице сайта и в социальных сетях будут появляться те записи, которые выберет редакция «Бомбардира». Мы будем прочитывать каждый опубликованный вами пост и решать, выводить ли его на главную или нет. Так без внимания не останутся длинные тексты, колонки и интересные публикации, которые не пользуются популярностью сразу.

Автор лучшего блога месяца получит приз – 5000 р. Второй блог – 3000 р. Третье место – 2000 р.

Наша принципиальная позиция: чтобы создавать качественный контент, не нужно обладать дипломом журналиста. Однако это не означает, что блогеры должны работать за мифические плюсы. В условиях конкуренции вы получаете возможность зарабатывать на любимом хобби. С популярностью Блог-лиги будет расти призовой фонд, а авторы получат возможность войти в состав редакции «Бомбардира».

Поподробнее, пожалуйста

Немного о том, что стоит писать. На истину в последней инстанции не претендуем, но советуем прислушаться:

1. Хороший аналитический текст. Даже в современном мире котиков и голых девушек (мы любим и то, и другое) всегда интересно прочитать, почему «Лестер» – первый, что именно не клеится в игре «Реала» и как ЦСКА будет строить игру вокруг Широкова. Если ваш текст снабжен цифрами, графиками и схемами – отлично!

2. Репортажи и интервью. Как говорится, а что, а вдруг?

3. Лайфхаки. Дельные советы нужны всем, даже если это касается спорта. Знаете, как делать финт Месси, выбрать хорошие бутсы и договориться с мужиком, которому вы разбили окно мячом? Рассказывайте.

4. Рейтинг или подборка, посвященная футболисту, тренеру, событию. «17 игроков, которых упустил «Спартак». «4 гола Аршавина, которые помнят все». «10 великих игроков СССР».

5. Фотографии, видео и аудио, которые создали вы. Сюда же, с натяжкой, можно добавить гифки и коубы.

6. Онлайн-трансляции какого-то события. Жанр новый и необычный.

Почти наверняка не будут читаемы, плохо оформленные материалы.

Собственно, о требованиях (данные правила действуют с 29 апреля 2016 года):

1. Контент в вашем блоге должен быть уникальным, то есть созданным специально для блога. Возможностей проверить то, что вы сделали не копипаст, предостаточно. Автор, попавшийся на этом, будет автоматически исключен из турнира. Процент по оценке плагиата – решение редакции. Тоже самое касается различных накруток и прочих хакерских штучек, которые можно отследить. Редакция оставляет за собой право удалить любой пост или блог из участия в рейтинге Блог-лиги без объяснения причин.

2. Текст может быть любого размера. Но вряд ли стоит делать из своего блога твиттер-трансляцию или тяжелую стену «кирпичей».

3. Материал нужно оформлять, иначе этим займется редакция. Каждый пост должен иметь заголовок (желательно – короткий), подзаголовок (предложение), а также заходную фотографию. Позаботьтесь и о внешнем виде остального текста: вам доступны фотографии, видео и гифки.

4. Нам все равно, за какой клуб вы болеете, где живете, сколько вам лет и какого вы пола. Нас интересует только то, какой вы создаете контент для своего блога. И за собой мы оставляем право вносить любые правки для улучшения материала.

Теперь вам осталось лишь зарегистрироваться на сайте и открыть свой блог. Мы даем вам площадку и возможность заработать. «Бомбардир» создаете именно вы.

Объяснение, как вообще вести блог, читайте здесь.