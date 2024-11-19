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    • Черчесов заявил о прогрессе сборной Казахстана под своим руководством: «0 очков – это эмоции»

    Черчесов заявил о прогрессе сборной Казахстана под своим руководством: «0 очков – это эмоции»

    Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов проанализировал свою работу в команде.

    – После каждого матча сборной Казахстана вы время говорили о прогрессе. Что вызывало недоумение у некоторых журналистов и болельщиков. Ведь сборная проигрывала и Австрии, и Словении, и Норвегии, при этом крупно. Можете объяснить, в чем вы видели этот прогресс?

    – Представьте себе, что с Норвегией, когда была ничья 0:0, мы подали один угловой, а затем на выезде – пять-шесть, начали чаще бить по воротам и почти в два раза больше владеть мячом. Когда получается нормально выйти из обороны, когда через игру с мячом на второго-третьего возникают моменты – видишь, что команда чуть-чуть преображается.

    После первых наметок в Австрии мы подтвердили линию домашней игрой со Словенией. При подготовке к домашней игре с австрийцами показал игрокам выжимки и данные по матчу с Норвегией и со Словенией. В одном случае результат был успешным, в другом нет. Но 0 очков – это эмоции, а цифры – уже объективный факт.

    С Норвегией мы сделали примерно 200 передач, соперник – 600. Ударили по воротам один раз, а те – 19. По воротам Словении ударили уже 7 раз, передач сделали около 500, больше, чем соперник. Значит, есть какое-то движение?

    • Казахстан занял последнее место в группе B3 Лиги наций с 1 очком в 6 матчах. Команда вылетела в Лигу C
    • Казахстанцы закончили турнир с разницей мячей 0:15.
    • Длительность контракта Черчесова официально неизвестна.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    19.11.2024 18:40
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    Комментарии (13)
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    ...уефан
    1732031907
    ...лучше б ты, вообще, не говорил ничего...
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    Александр.Т.
    1732032373
    А результат?
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    BoevStas1
    1732032918
    Лига В не для Казахстана,С как раз.Ну не надо требовать большего...
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    DeStar
    1732033003
    что за бред боже...
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    Spartak_forv@
    1732033615
    Станислав Черчесов: «Нет цифры 0-есть буква О»
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    qwertyйцукен
    1732038466
    По воротам Словении ударили уже 7 раз, передач сделали около 500, больше, чем соперник. ======= И проиграли Словении два матча с общим счетом 0-4. Зато передач сделали больше чем соперник. Гыыыы Физрук чемпион мира по отмазкам среди тренеров сборной..Особо феерична была его отмазка про синтетическое поле. Понятие ответственность---.это не про чабана.Гы гы
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    k611
    1732042133
    Только злит болельщиков такими заявлениями. В параллельном мире живёт что ли...
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    Сержтир
    1732043616
    У Черчесова с чёрным юмором всё в порядке.
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