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    • Тренер «Акрона» – о громком интервью Дзюбы: «Тяжело читать такие вещи»

    Тренер «Акрона» – о громком интервью Дзюбы: «Тяжело читать такие вещи»

    Заур Тедеев, главный тренер «Акрона», в эфире телеканала «Россия 24» оценил громкое интервью нападающего Артема Дзюбы. Оно вышло на прошлой неделе.

    – Я опять вот хотел ненадолго вернуться к Артeму Дзюбе, к теме его нашумевшего интервью. Я читал и думал, а вот как тренеру читать момент, где Артeм отзывается о Галактионове, о Семаке уничижительно? Вот вы когда это увидели или прочли, вы на этих местах споткнулись или нет?

    – Ну, как сказать правильно, безусловно, такие вещи читать тяжело мне как тренеру, как человеку, но в то же время Артeм сегодня для меня тот человек, который со мной откровенен, я в этом даже не сомневаюсь. И я ни в коем случае не хочу ни осуждать его, ни поддерживать в этом мнении уж тем более, я просто хочу сказать, что сегодня я с Артeмом, как и с любым другим своим футболистом, потому что для меня это важно прежде всего. Это важно для меня.

    И как-то был момент, который мне лично не понравился, когда было такое мнение, что вот какой-то конфетно-букетный период между мной и Дзюбой сейчас происходит. Его не было и не будет, потому что он профессионал, я профессионал, у него есть цели-задачи, у меня есть цели-задачи, и они совместные во многом.

    И мы часто с ним разговариваем, и я очень стараюсь духовным оставаться человеком, верующим, и он очень хорошо к этому относится, и первый мой разговор был именно на эти темы. Для меня это очень важно, и я знаю, насколько он искренен как человек. И то, что у него что-то запало в своe время и какая-то осталась внутренняя, скорее всего, даже не обида, потому что он на самом деле мужчина, а, может быть, злость, скорее всего, это и есть тот посыл, который он посчитал.

    • Дзюба в «Акроне» с сентября.
    • Артем забил 2 гола за команду.
    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    19.11.2024 16:30
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    Комментарии (10)
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    Цугундeр
    1732023622
    ))) Наивный Заур.. Ты будешь его "сахарной косточкой", на десерт. Добьёт свои вонючие рекорды и будет тебе такой "конфетно-букетный период", что овчинка с небо (!) покажется...
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    Spartak_forv@
    1732025070
    Через год откажется пожимать руку и Тедееву
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    DOCTOR PENALTY
    1732025831
    Ну, Тедеев, облизал ты Дзюбу. Редкое словоблудие... *
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    Давид59
    1732025944
    Да уж. Заур думает, что вот кто-то попал "на острый язычок" Дзюбе. Ну а он сам ни в жизни. Вижу все в комментах это почувствовали.
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    slowinskynet
    1732026920
    Мужчины и женщины, кто любит ставить. Это не реклама, а просто совет. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 12-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «бронзовый прогноз». Сайт выходит на первом месте.
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    Питерский князь
    1732027822
    Тренеру Акрона, надо успокоиться. Скоро Дзюба и ему передёрнет и всё будет норм, мясная школа.
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    Cleaner
    1732030259
    Тренера Акрона знают только специалисты. ДЗЮБУ знают ВСЕ. Тедееву остается только комментировать интервью Дзюбы и радоваться, если Артем поможет клубу занять место ближе к середине турнирной таблицы.
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    life85
    1732030912
    Рукоблуд через год и про него так же говорить будет!
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