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    Семак философски высказался о гегемонии «Зенита»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в сообществе ХК «Чисто Питер» в VK описал мотивацию команды.

    «Наша движущая сила не сам кубок или победа, а именно путь. И путь всегда очень сложный. Каждый сезон, если посмотреть, все немножко привыкли, что «Зенит» выигрывает, но, по сути, это свои сложности. Наверное, и в любой сезон, который был, всегда какие-то моменты и сложности. Или были не на первом месте, или какой-то отрезок времени просаживались.

    И эти моменты всe время воспринимаются сразу с такой очень большой долей критики, нервируют игроки, начинают сразу искать, наверное, что-то то не то, то не так. Поэтому наша движущая сила, конечно, – это работа и путь к достижению цели.

    Он всегда разный. Победа, победа и сами кубки, конечно, они… я не могу сказать, что они приедаются или надоедают, но именно того голода к самому кубку и трофею, если ты выиграл уже не один, не два, не три раза, то уже будет, естественно, не то. И невозможно ничего сделать, чтобы те чувства сохранить, когда ты выиграл что-то в первый раз. Но сам путь, именно работа, если ты работаешь много, – это не помогает, значит, надо много работать, чтобы это помогло», – сказал Семак.

    • Тренер в «Зените» с 2018 года.
    • С тех пор команда выиграла 6 сезонов РПЛ подряд.
    • Сейчас команда идет на 2-м месте.

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    Источник: «Чемпионат»

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    19.11.2024 16:41
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    Комментарии (21)
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    Цугундeр
    1732024335
    "У Зенита нет цели только путь." Бусидо от Серёжи..) Ахиреть.
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    baggio80
    1732024573
    Пока мне платит зенит я вам столько на говорю вы записывать устанете. Мне он напомнил сейчас персонажа из дмб прапора в бочке ))))
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    NewLife
    1732025542
    "А путь и далек и долог, и нельзя повернуть назад" Из песни про геологов. Гей-гемон начинает обсераться, поэтому появляются сказки, что важен путь, а не цель с надеждой, что админ ресурс, как всегда, вытянет.
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    Питерский князь
    1732026876
    Пыхнул чувак.
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    ...уефан
    1732027732
    ...котомку на плечи, посох в руки и ветер в харю...
    Ответить
    Cleaner
    1732029553
    Сережа, хорошо философствовать, когда рука твоя в бездонном для Зенита кармане ГОСБЮДЖЕТА...(((
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    NewLife
    1732030118
    Главный козырь синита это Вендел - игрок такого же класса, как и Барко в Спартаке. Остальное у бездомных и у КБ это средней вшивости футболлеры с той лишь разницей, что немытым помогает админ ресурс, используя карасей и ему подобных для достижения цели.
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    Спартачище
    1732039194
    Сирожа возомнил себя мега специалистом))) Без бюджетных газовых бабок и болотных з*луп в руководства рфс сейчас умничал бы в естественной среде обитания болотного овноклупчика - в пердиве
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