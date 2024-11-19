Семак философски высказался о гегемонии «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в сообществе ХК «Чисто Питер» в VK описал мотивацию команды.

«Наша движущая сила не сам кубок или победа, а именно путь. И путь всегда очень сложный. Каждый сезон, если посмотреть, все немножко привыкли, что «Зенит» выигрывает, но, по сути, это свои сложности. Наверное, и в любой сезон, который был, всегда какие-то моменты и сложности. Или были не на первом месте, или какой-то отрезок времени просаживались.

И эти моменты всe время воспринимаются сразу с такой очень большой долей критики, нервируют игроки, начинают сразу искать, наверное, что-то то не то, то не так. Поэтому наша движущая сила, конечно, – это работа и путь к достижению цели.

Он всегда разный. Победа, победа и сами кубки, конечно, они… я не могу сказать, что они приедаются или надоедают, но именно того голода к самому кубку и трофею, если ты выиграл уже не один, не два, не три раза, то уже будет, естественно, не то. И невозможно ничего сделать, чтобы те чувства сохранить, когда ты выиграл что-то в первый раз. Но сам путь, именно работа, если ты работаешь много, – это не помогает, значит, надо много работать, чтобы это помогло», – сказал Семак.

Тренер в «Зените» с 2018 года.

С тех пор команда выиграла 6 сезонов РПЛ подряд.

Сейчас команда идет на 2-м месте.

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