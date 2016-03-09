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    Как футболисты и их спутницы провели 8 марта


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    Голосов: 0
    09.03.2016 16:00
    Прекрасные подруги, жены, мамы и дочери футболистов не остались без внимания в Международный женский день. «Бомбардир» показывает, как российские и зарубежные звезды поздравляли любимых.

    Криштиану Роналду выложил трогательное фото с мамой. Во многих странах 8 марта именно праздник матерей.

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    Фото опубликовано Cristiano Ronaldo (@cristiano)

    Уэйн Руни поздравил жену Колин, посетив с ней 7 марта концерт британской певицы Адель.

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    Фото опубликовано Wayne Rooney (@waynerooney)

    Неймар поздравил маму и сестру.

    Андрес Иньеста славится кристально чистой репутацией, потому представить его в обществе кого-либо кроме его красавицы-жены Анны в такой день крайне затруднительно.

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    Фото опубликовано Andres Iniesta (@andresiniesta8)

    Аналогично провел 8 марта и Хамес Родригес. Несмотря на слухи о модели из России, пара все еще вместе и выглядит счастливой.

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    Фото опубликовано James Rodríguez (@jamesrodriguez10)

    Павел Мамаев провел праздник на утреннике у дочери. Смотрите милое видео.

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    Видео опубликовано ♍17 (@mamaev17)

    Олег Шатов учит сына мужским поступкам.

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    Фото опубликовано Oleg Shatov (@o_shatov)

    Куда без Артема Милевского? Он по случаю праздника побрился и принарядился.

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    Фото опубликовано timi1010 (@timi1010)

    Мемфис Депай решил оригинально поздравить маму, заказав бутсы с цветочным принтом.

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    Фото опубликовано Memphis (@memphisdepay)

    Испанский «Бетис» пошел еще дальше и в предыдущем туре Примеры вышел на поле в специальном комплекте формы, приготовленном специально к 8 марта.

    Приз за оригинальность и сплоченность достается армавирскому «Торпедо». Футболисты команды во главе с Валерием Карпиным провели день на заправке города, бесплатно заправляя машины представительниц прекрасного пола.

    Розовые «розы». Как женский цвет стал модным в футболе

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram.com, afc-torpedo.ru, realbetisbalompie.es, fckuban.ru
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 12 марта 2016, 13:39

      А празднуют его и поздравляются так вообще только в России.

      0
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 12 марта 2016, 13:37

      Интересно, зачем эта статья? Совершенно нейтральные фотографии приписали к 8 марта. Все же знают, что нигде в мире, кроме бывших "соцстран" про этот праздник даже не слышали.

      0
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      Рейтинг: +203

      Deniskl 10 марта 2016, 15:15

      Один Милевский выпал из картины, ни хрена никого не поздравил, сам побрился, переоделся, прям девах сам...

      0
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      Рейтинг: +63

      Nark0z 10 марта 2016, 12:38

      Валера после Лукойла всё по привычке у заправок крутится...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +32

      ганга 9 марта 2016, 18:21

      карпин красавчик! вот это поступок....

      1
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      Рейтинг: +333

      AndresLoko 9 марта 2016, 17:12

      Валера и тут успел отличиться!!!

      2
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 9 марта 2016, 16:57

      Армавиру респект.

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