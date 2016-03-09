Как футболисты и их спутницы провели 8 марта

Прекрасные подруги, жены, мамы и дочери футболистов не остались без внимания в Международный женский день. «Бомбардир» показывает, как российские и зарубежные звезды поздравляли любимых.

Криштиану Роналду выложил трогательное фото с мамой. Во многих странах 8 марта – именно праздник матерей.

text Фото опубликовано Cristiano Ronaldo (@cristiano) Мар 8 2016 в 4:14 PST

Уэйн Руни поздравил жену Колин, посетив с ней 7 марта концерт британской певицы Адель.

text Фото опубликовано Wayne Rooney (@waynerooney) Мар 6 2016 в 12:00 PST

Неймар поздравил маму и сестру.

Андрес Иньеста славится кристально чистой репутацией, потому представить его в обществе кого-либо кроме его красавицы-жены Анны в такой день крайне затруднительно.

text Фото опубликовано Andres Iniesta (@andresiniesta8) Мар 8 2016 в 4:11 PST

Аналогично провел 8 марта и Хамес Родригес. Несмотря на слухи о модели из России, пара все еще вместе и выглядит счастливой.

text Фото опубликовано James Rodríguez (@jamesrodriguez10) Мар 8 2016 в 3:07 PST

Павел Мамаев провел праздник на утреннике у дочери. Смотрите милое видео.

text Видео опубликовано ♍17 (@mamaev17) Мар 3 2016 в 11:28 PST

Олег Шатов учит сына мужским поступкам.

text Фото опубликовано Oleg Shatov (@o_shatov) Мар 8 2016 в 12:36 PST

Куда без Артема Милевского? Он по случаю праздника побрился и принарядился.

text Фото опубликовано timi1010 (@timi1010) Мар 8 2016 в 5:50 PST

Мемфис Депай решил оригинально поздравить маму, заказав бутсы с цветочным принтом.

text Фото опубликовано Memphis (@memphisdepay) Мар 6 2016 в 6:39 PST

Испанский «Бетис» пошел еще дальше и в предыдущем туре Примеры вышел на поле в специальном комплекте формы, приготовленном специально к 8 марта.

Приз за оригинальность и сплоченность достается армавирскому «Торпедо». Футболисты команды во главе с Валерием Карпиным провели день на заправке города, бесплатно заправляя машины представительниц прекрасного пола.



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