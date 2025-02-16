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  • Канчельскис призвал Тюкавина уехать в Европу, чтобы не деградировать в РПЛ

Канчельскис призвал Тюкавина уехать в Европу, чтобы не деградировать в РПЛ

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис призвал форварда «Динамо» Константина Тюкавина уехать в Европу.

«Тюкавину надо уезжать в Европу, чтобы не начать сбавлять. Если останется в РПЛ, то серьезного прогресса не добьется.

Неудачный опыт Арсена Захаряна? Тюкавину точно не нужно обращать внимание на то, что происходит с Захаряном. Нужно фокусироваться в первую очередь на себе. Тюкавину по силам заиграть в европейском топ-чемпионате, если правильно отнестись к делу», – сказал Канчельскис.

  • Ранее агент Тюкавина Алексей Сафонов сообщил, что летом купить игрока пытался «Спартак».
  • Игрок стоит 16 миллионов евро.
  • В сезоне РПЛ у Константина 18 матчей, 7 голов, 3 ассиста.

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Источник: «РБ Спорт»

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16.02.2025 09:39
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Комментарии (3)
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1739690183
А у кого из нынешних "удачный опыт"?А Канчу давно пора глотку заткнуть,ибо все его человеческие достоинства и достижения в далёком прошлом.
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alex1951
1739697850
Может он и прав ,но только после окончания сезона....А щас Тюке есть за что бороться...
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Каратель помойников
1739718766
Уехать то ом уедет,а кончельскис не задавался вопросом :"А кому он там нужен?"
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