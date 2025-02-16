Канчельскис призвал Тюкавина уехать в Европу, чтобы не деградировать в РПЛ

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис призвал форварда «Динамо» Константина Тюкавина уехать в Европу.

«Тюкавину надо уезжать в Европу, чтобы не начать сбавлять. Если останется в РПЛ, то серьезного прогресса не добьется.

Неудачный опыт Арсена Захаряна? Тюкавину точно не нужно обращать внимание на то, что происходит с Захаряном. Нужно фокусироваться в первую очередь на себе. Тюкавину по силам заиграть в европейском топ-чемпионате, если правильно отнестись к делу», – сказал Канчельскис.