Кавазашвили прокомментировал уход Зиньковского из «Спартака»: «Не тянул уровень»

Бывший спартаковец Анзор Кавазашвили оценил скорое возвращение Антона Зиньковского в «Крылья Советов».

– Не сомневаюсь в том, что Зиньковский перезагрузит карьеру в «Крыльях». Он замечательно играл в Самаре, поэтому его пригасили в «Спартак». Рядом с Квинси Промесом Антон действовал увереннее. Когда Зиньковский остался один на левом фланге, оказалось, что он не тянет уровень основного состава «Спартака».

Антон вернется домой, в семью и будет играть в основном составе самарцев и наберет форму. Если Зиньковский проявит себя лучше, чем иностранцы в «Спартаке», то его вернут. Если не получится, значит продлят аренду или продадут. Антон не тянет уровень «Спартака».

– Зиньковский не справился с давлением в «Спартаке»?

– Никакого давления не было. Он достаточно хорошо выглядел с Промесом. Зиньковского попробовали на левом фланге, и он хотел повторить то, что умеет Квинси, а оказалось, что Антон этого не умеет делать. Потом Зиньковский начал терять мячи, ничего не получалось. Вместо того, чтобы угрожать воротам, он начал отдавать передачи назад.