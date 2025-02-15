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  • Кавазашвили прокомментировал уход Зиньковского из «Спартака»: «Не тянул уровень»

Кавазашвили прокомментировал уход Зиньковского из «Спартака»: «Не тянул уровень»

Бывший спартаковец Анзор Кавазашвили оценил скорое возвращение Антона Зиньковского в «Крылья Советов».

– Не сомневаюсь в том, что Зиньковский перезагрузит карьеру в «Крыльях». Он замечательно играл в Самаре, поэтому его пригасили в «Спартак». Рядом с Квинси Промесом Антон действовал увереннее. Когда Зиньковский остался один на левом фланге, оказалось, что он не тянет уровень основного состава «Спартака».

Антон вернется домой, в семью и будет играть в основном составе самарцев и наберет форму. Если Зиньковский проявит себя лучше, чем иностранцы в «Спартаке», то его вернут. Если не получится, значит продлят аренду или продадут. Антон не тянет уровень «Спартака».

– Зиньковский не справился с давлением в «Спартаке»?

– Никакого давления не было. Он достаточно хорошо выглядел с Промесом. Зиньковского попробовали на левом фланге, и он хотел повторить то, что умеет Квинси, а оказалось, что Антон этого не умеет делать. Потом Зиньковский начал терять мячи, ничего не получалось. Вместо того, чтобы угрожать воротам, он начал отдавать передачи назад.

  • «Спартак» летом 2022 года заплатил «Крыльям» за Зиньковского 3,2 миллиона евро.
  • За карьеру в «Крыльях» (2019-2022) Антон провeл 117 матчей, забил 17 мячей и отдал 31 голевую передачу.
  • Ранее сообщалось об интересе к Зиньковскому со стороны «Химок» и «Ростова».

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Источник: «РБ Спорт»

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15.02.2025 22:33
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Комментарии (7)
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Интерес
1739651357
А в "Спартаке" есть свои игроки,которые "тянут"? Кто есть-все благодаря лимиту и отсутствию подходящих конкурентов.Вроде появится очередной-в отстой,за ним другой,третий...
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FWSPM
1739651642
а зачем тянуть какой то уровень если зарплата 5 млн в мес? жизнь удалась. Выгнали из Спартака? ничего страшного будут другие ту же зарплату платить до конца контракта. А там уже можно и заканчивать карьеру. Всего хорошего.
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DOCTOR PENALTY
1739654642
Блондинка Зина решила вернуться в Самару, где живут самые красивые девушки, как когда-то говорил Н. Михалков в рекламе. Успехов ей. *
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