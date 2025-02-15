Стало известно, как «Спартак» и «Крылья» поделили зарплату Зиньковского

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский отправляется в аренду до лета в «Крылья Советов».
Самарцы будут платить половину зарплаты Антона – 2,5 миллиона рублей в месяц. Еще 2,5 миллиона будет платить «Спартак». Аналогично «Крылья» поделили оклад полузащитника «Динамо» Луки Гагнидзе, который тоже вскоре переедет в Самару.
Опции выкупа у «Крыльев» не будет.
- «Спартак» летом 2022 года заплатил «Крыльям» за Зиньковского 3,2 миллиона евро.
- За карьеру в «Крыльях» (2019-2022) Антон провeл 117 матчей, забил 17 мячей и отдал 31 голевую передачу.
- Ранее сообщалось об интересе к Зиньковскому со стороны «Химок» и «Ростова».