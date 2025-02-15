Стало известно, как «Спартак» и «Крылья» поделили зарплату Зиньковского

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский отправляется в аренду до лета в «Крылья Советов».

Самарцы будут платить половину зарплаты Антона – 2,5 миллиона рублей в месяц. Еще 2,5 миллиона будет платить «Спартак». Аналогично «Крылья» поделили оклад полузащитника «Динамо» Луки Гагнидзе, который тоже вскоре переедет в Самару.

Опции выкупа у «Крыльев» не будет.