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  • Стало известно, как «Спартак» и «Крылья» поделили зарплату Зиньковского

Стало известно, как «Спартак» и «Крылья» поделили зарплату Зиньковского

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский отправляется в аренду до лета в «Крылья Советов».

Самарцы будут платить половину зарплаты Антона – 2,5 миллиона рублей в месяц. Еще 2,5 миллиона будет платить «Спартак». Аналогично «Крылья» поделили оклад полузащитника «Динамо» Луки Гагнидзе, который тоже вскоре переедет в Самару.

Опции выкупа у «Крыльев» не будет.

  • «Спартак» летом 2022 года заплатил «Крыльям» за Зиньковского 3,2 миллиона евро.
  • За карьеру в «Крыльях» (2019-2022) Антон провeл 117 матчей, забил 17 мячей и отдал 31 голевую передачу.
  • Ранее сообщалось об интересе к Зиньковскому со стороны «Химок» и «Ростова».

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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15.02.2025 12:34
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Комментарии (8)
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k611
1739612627
Может играть начнёт
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алдан2014
1739613324
Ну и заголовок. Можно подумать,что забрали зарплату и поделили. Авторы,ну вы заголовки хоть со ***** смыслом не пишите. Вы и так мастера смешить весь сайт
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...короче
1739614295
...ну, если не принимать во внимание, что вся эта арифметика с пробульков Карпова, можно подумать, что Зиньковского пристроили...
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Spartak_forv@
1739614764
Может быть сможет взяться за голову и напрягаться чуть сильнее
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TIMOTHY
1739621770
Нажил спам себе врагов) теперь не только Ростов и Оренбург раком будут ставить а почти вся РПЛ )
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rash1959
1739623071
А может просто "платить половину зарплаты", авось играть начнёт.
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