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Агент подтвердил трансфер Алеррандро в ЦСКА

Карлос Мейнберг Нето, агент нападающего «Брагантино» Алеррандро, сообщил о трансфере игрока в ЦСКА.

«Алеррандро приедет в расположение ЦСКА в ближайшие дни. О переходе будет объявлено в начале следующей недели», – сказал Нето.

  • 25-летний Алеррандро провел в прошлом сезоне на правах аренды 52 матча за «Виторию» (Сальвадор), забил 21 гол, отдал 7 передач.
  • С 15 голами в 34 матчах он разделил звание лучшего бомбардира чемпионата Бразилии-2024 с нападающим «Коринтианса» Юри Алберто, ранее игравшим за «Зенит».
  • ЦСКА возобновит сезон 1 марта гостевым матчем против «Зенита».

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Источник: Sport24

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16.02.2025 09:51
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Комментарии (4)
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1739690240
После двухнедельного слива информации,это будет бомба!
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FCSpartakM
1739692613
Сомнительно,но окееей. Хуже Гуарираппы с Куетой все равно сложно быть
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Каратель помойников
1739698095
Ну хоть не *****,люся,нина или клава)
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Mirak92
1739720473
Ждем фото с пуделем
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