Агент подтвердил трансфер Алеррандро в ЦСКА

Карлос Мейнберг Нето, агент нападающего «Брагантино» Алеррандро, сообщил о трансфере игрока в ЦСКА.
«Алеррандро приедет в расположение ЦСКА в ближайшие дни. О переходе будет объявлено в начале следующей недели», – сказал Нето.
- 25-летний Алеррандро провел в прошлом сезоне на правах аренды 52 матча за «Виторию» (Сальвадор), забил 21 гол, отдал 7 передач.
- С 15 голами в 34 матчах он разделил звание лучшего бомбардира чемпионата Бразилии-2024 с нападающим «Коринтианса» Юри Алберто, ранее игравшим за «Зенит».
- ЦСКА возобновит сезон 1 марта гостевым матчем против «Зенита».