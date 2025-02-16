Агент подтвердил трансфер Алеррандро в ЦСКА

Карлос Мейнберг Нето, агент нападающего «Брагантино» Алеррандро, сообщил о трансфере игрока в ЦСКА.

«Алеррандро приедет в расположение ЦСКА в ближайшие дни. О переходе будет объявлено в начале следующей недели», – сказал Нето.