Детали трансфера Алеррандро в ЦСКА

Трансфер форварда «Витории» Алеррандро в ЦСКА вскоре будет завершен.
«16 февраля 25-летний форвард прилетает в Анталию на третий «армейский» сбор перед возобновлением сезона.
Все стороны сделку окончательно согласовали, медосмотр игрок уже прошел, контракт по схеме 3+1, самовыкуп за 4,2 миллиона евро, зарплата 1,1 миллиона долларов в год», – написал источник.
- 25-летний Алеррандро провел в прошлом сезоне на правах аренды 52 матча за «Виторию» (Сальвадор), забил 21 гол, отдал 7 передач.
- С 15 голами в 34 матчах он разделил звание лучшего бомбардира чемпионата Бразилии-2024 с нападающим «Коринтианса» Юри Алберто, ранее игравшим за «Зенит».
- ЦСКА возобновит сезон 1 марта гостевым матчем против «Зенита».