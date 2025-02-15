Детали трансфера Алеррандро в ЦСКА

Трансфер форварда «Витории» Алеррандро в ЦСКА вскоре будет завершен.

«16 февраля 25-летний форвард прилетает в Анталию на третий «армейский» сбор перед возобновлением сезона.

Все стороны сделку окончательно согласовали, медосмотр игрок уже прошел, контракт по схеме 3+1, самовыкуп за 4,2 миллиона евро, зарплата 1,1 миллиона долларов в год», – написал источник.