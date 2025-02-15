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Детали трансфера Алеррандро в ЦСКА

Трансфер форварда «Витории» Алеррандро в ЦСКА вскоре будет завершен.

«16 февраля 25-летний форвард прилетает в Анталию на третий «армейский» сбор перед возобновлением сезона.

Все стороны сделку окончательно согласовали, медосмотр игрок уже прошел, контракт по схеме 3+1, самовыкуп за 4,2 миллиона евро, зарплата 1,1 миллиона долларов в год», – написал источник.

  • 25-летний Алеррандро провел в прошлом сезоне на правах аренды 52 матча за «Виторию» (Сальвадор), забил 21 гол, отдал 7 передач.
  • С 15 голами в 34 матчах он разделил звание лучшего бомбардира чемпионата Бразилии-2024 с нападающим «Коринтианса» Юри Алберто, ранее игравшим за «Зенит».
  • ЦСКА возобновит сезон 1 марта гостевым матчем против «Зенита».

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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15.02.2025 22:15
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Комментарии (4)
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1739647650
Шо за зверь? Посмотрим...Ладно,хоть что этот не пенсионер.
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Таврида
1739649085
Гуарирапа и Койту уже, наверное, пакуют чемоданы)
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FWSPM
1739651698
какой то он дешевый для лучшего бомбардира
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Борис34684
1739663279
Долго, нудно, не известно что из этого получится с корабля на бал.
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