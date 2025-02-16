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  • Петржелу пригласили на юбилей «Зенита», но он не уверен в приезде: «В Чехии меня задавят»

Петржелу пригласили на юбилей «Зенита», но он не уверен в приезде: «В Чехии меня задавят»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела сообщил, что приглашен на 100-летие «Зенита».

– Планируете ли вы приехать на празднование 100-летия «Зенита»?

– Не знаю, честно.

– Общались ли вы с кем-то из клуба? Может, вам присылали приглашение?

– Да, пригласили. Приглашение пришло. Не знаю, какая будет ситуация. Никто этого не знает. Меня бы [в Чехии] задавили, если бы полетел в Россию.

– Когда вы в последний раз были в Санкт-Петербурге?

– Думаю, четыре или пять лет назад.

– Хотели бы снова посетить город?

– Да! В России мне очень нравилось. У меня никаких проблем. Это мой любимый город!

  • «Зенит» отметит 100-летие в мае – в уик-энд 30-го тура РПЛ.
  • Петржела тренировал «Зенит» в 2003-2006 годах.
  • 71-летний чех закончил карьеру в 2018 году.

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Источник: «Спорт день за днем»

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16.02.2025 09:32
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1739690074
Мужество-это не про вас.Да и прикуп с тебя невелик,у нас своих игроманов -пруд-пруди.Сиди дома.
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Fju-2
1739697096
Да приедет, уверен Боровичка его уговорит)
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Тинез Розоп
1739697216
Пусть приезжает. У него коллега по игромании появился , опытом поделятся…
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neveldomha
1739697546
Протухла демократия в гейропе.
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Каратель помойников
1739697745
ПитроАнжела ссыканула просто..
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Taps
1739698720
Ждём ...
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