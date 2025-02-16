Петржелу пригласили на юбилей «Зенита», но он не уверен в приезде: «В Чехии меня задавят»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела сообщил, что приглашен на 100-летие «Зенита».
– Планируете ли вы приехать на празднование 100-летия «Зенита»?
– Не знаю, честно.
– Общались ли вы с кем-то из клуба? Может, вам присылали приглашение?
– Да, пригласили. Приглашение пришло. Не знаю, какая будет ситуация. Никто этого не знает. Меня бы [в Чехии] задавили, если бы полетел в Россию.
– Когда вы в последний раз были в Санкт-Петербурге?
– Думаю, четыре или пять лет назад.
– Хотели бы снова посетить город?
– Да! В России мне очень нравилось. У меня никаких проблем. Это мой любимый город!
- «Зенит» отметит 100-летие в мае – в уик-энд 30-го тура РПЛ.
- Петржела тренировал «Зенит» в 2003-2006 годах.
- 71-летний чех закончил карьеру в 2018 году.