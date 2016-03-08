​Розовые «розы». Как женский цвет стал модным в футболе

Мир традиционно делится на половины. Черное и белое, добро и зло, «Реал» и «Барселона». Мужское и женское, в свою очередь, определяется цветом - синий и розовый. Ульяна Лукьянченко разбирается, является ли розовый цвет в футболе чем-то символичным.

В честь Международного женского дня мы решили вспомнить, какие из футбольных команд играли в розовой форме. Таких оказалось предостаточно!

Наверняка вы тут же вспомнили «Палермо». Однако розовая форма перестала быть фишкой итальянской команды. Теперь чаще говорят об ее безумном президенте Маурицио Дзампарини. Хотя именно в таких цветах не так уж и давно играли Пасторе и Кавани.

Форма же не самого брутального цвета теперь встречается очень часто. В прошлом сезоне «Реал» решил из «сливочных» перекраситься в «малиновых», чем вызвал бурную реакцию болельщиков. Тут же посыпались мемы и шутки про Криштиану Роналду. В гостевых матчах чемпионата Испании мадридцы играли в ярко-розовой форме, которая забавно смотрелась на бородачах, вроде Серхио Рамоса и Карима Бензема.

Очень симпатичная розовая форма есть и у французского клуба «Эвиан». На нежно-розовом фоне, кстати, на груди игроков красуются горы. Общая композиция выглядит даже чересчур мило. К слову, у «Эвиана» все комплекты формы так или иначе связаны с розовым цветом.

«Лион» играл в резервной розовой форме в свои лучшие времена.

Розовый цвет полюбила и «Барселона». Пока, правда, только в резервной форме. Ну, прелесть же?

Эксперименты с розовым проводил и «Эвертон». Правда, было это довольно давно. Еще тогда, когда по ливерпульскому газону бегал вот этот шустрый и подающий надежды мальчишка.

Что-то очень нежное можно было увидеть и в Турине. «Ювентус» когда-то регулярно радовал любителей розового цвета. Причем началось все довольно давно, майки отсылали к истории клубной формы.

Вратари тоже не остаются обделенными модными веяниями. К примеру, голкипер «Норвича» всегда отлично виден на поле.

Очень любят розовую форму вратари в МЛС.

Особенно эффектно в розовой форме смотрелся Адебайо Акинфенва, который играл за «Джиллингэм».

Любопытно, какой контраст между комплектами формы «Боки Хуниорс». Розовый цвет явно обладает способностью превращать бруталов в «няшек». Диего Марадона был шокирован, а чужие фанаты придумали прозвище «Барби Хуниорс».

«Брэдфорд Сити» тоже играл в розовом, хотя большинство их болельщиков были против. Но руководству нравилось следовать за модой.

«Бирмингем» вообще дошел до того, что сделал розовой даже эмблему.

Такие дизайнерские решения, конечно, важно правильно подать. Вот «Порту» покрасил второй комплект и объявил розовый цвет – символом страсти и силы.

Злейшие враги «драконов» - лиссабонские «орлы» засветились в бледно-розовом в Лиге чемпионов. В таком виде «Бенфика» обыгрывала «Шахтер» почти десять лет назад.

Чаще всего розовая футболка несет в себе благотворительные цели. Все деньги с проданных экземпляров передаются в благотворительные организации и фонды. К примеру, «Борнмут» выступал с призывом бороться с раком груди и собирал деньги, чтобы передать их на лечение этого заболевания.

«Престон Норт Энд», например, отправлял 5 фунтов с каждой проданной формы в хоспис.

«Олдхэм» тоже передавал деньги на лечение рака груди.

«Рейнджерс» выпустил небольшую партию маек – 5000 штук, средства от продажи которых пошли в благотворительный фонд.

Последний случай – рестайлинг формы «Бетиса». Клуб поменял белый цвет на розовый, чтобы в матче против «Гранады» поздравить болельщиц с наступающим Женским днем. Мы присоединяемся: милые дамы, спасибо, что вы есть!

Фото: kassiesa.net | allpicts.in | uefa.com | dailymail.co.uk | playbuzz.com | itv.com | uniformcritics.com | nikeblog.com | thetelegraphandargus.co.uk | footballkitnews.com | soccerjerseysclub.com | marca.com | whoateallthepies.tv | infoalbania.al