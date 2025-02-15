Тарханов спрогнозировал, в каком туре определится победитель сезона РПЛ

Бывший тренер ЦСКА, «Урала», «Крыльев Советов» Александр Тарханов поделился ожиданиями от чемпионской гонки РПЛ.
«Зенит» увереннее других выглядит в чемпионской гонке за счет побед прошлых лет. Команда Сергея Семака уже ассоциируется с чемпионством. Но, думаю, в этом сезоне шансы «Зенита», «Краснодара» и «Спартака» на титул равны.
Допускаю, что мы увидим повторение прошлого сезона, и чемпион РПЛ определится в последнем туре», – сказал Тарханов.
- «Зенит» и «Краснодар» делят лидерство.
- «Спартак» отстает на 2 очка.
- Сезон возобновится 28 февраля.