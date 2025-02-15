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  • Тарханов спрогнозировал, в каком туре определится победитель сезона РПЛ

Тарханов спрогнозировал, в каком туре определится победитель сезона РПЛ

Бывший тренер ЦСКА, «Урала», «Крыльев Советов» Александр Тарханов поделился ожиданиями от чемпионской гонки РПЛ.

«Зенит» увереннее других выглядит в чемпионской гонке за счет побед прошлых лет. Команда Сергея Семака уже ассоциируется с чемпионством. Но, думаю, в этом сезоне шансы «Зенита», «Краснодара» и «Спартака» на титул равны.

Допускаю, что мы увидим повторение прошлого сезона, и чемпион РПЛ определится в последнем туре», – сказал Тарханов.

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Источник: «РБ Спорт»

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15.02.2025 22:57
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Комментарии (2)
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Тинез Розоп
1739649644
Самый лучший вариант…
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Интерес
1739651050
Тарханов,где налоги на иностранных тренеров? А хотелки оглашать мы и сами можем.
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