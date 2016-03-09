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Как футболисты и их спутницы провели 8 марта

Криштиану Роналду выложил трогательное фото с мамой. Во многих странах 8 марта именно праздник матерей.

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Уэйн Руни поздравил жену Колин, посетив с ней 7 марта концерт британской певицы Адель.

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Неймар поздравил маму и сестру.

Андрес Иньеста славится кристально чистой репутацией, потому представить его в обществе кого-либо кроме его красавицы-жены Анны в такой день крайне затруднительно.

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Аналогично провел 8 марта и Хамес Родригес. Несмотря на слухи о модели из России, пара все еще вместе и выглядит счастливой.

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Павел Мамаев провел праздник на утреннике у дочери. Смотрите милое видео.

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Олег Шатов учит сына мужским поступкам.

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Куда без Артема Милевского? Он по случаю праздника побрился и принарядился.

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Мемфис Депай решил оригинально поздравить маму, заказав бутсы с цветочным принтом.

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Испанский «Бетис» пошел еще дальше и в предыдущем туре Примеры вышел на поле в специальном комплекте формы, приготовленном специально к 8 марта.

Приз за оригинальность и сплоченность достается армавирскому «Торпедо». Футболисты команды во главе с Валерием Карпиным провели день на заправке города, бесплатно заправляя машины представительниц прекрасного пола.

 

Розовые «розы». Как женский цвет стал модным в футболе

[cr]

Россия. Премьер-лига Зенит Барселона Реал Иньеста Андрес Милевский Артем Шатов Олег Родригес Хамес Депай Мемфис
Комментарии (7)
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Igorello97
1457531820
Армавиру респект.
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AndresLoko
1457532731
Валера и тут успел отличиться!!!
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ганга
1457536878
карпин красавчик! вот это поступок....
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Nark0z
1457602712
Валера после Лукойла всё по привычке у заправок крутится...
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Deniskl
1457612117
Один Милевский выпал из картины, ни хрена никого не поздравил, сам побрился, переоделся, прям девах сам...
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Виталий1
1457779051
Интересно, зачем эта статья? Совершенно нейтральные фотографии приписали к 8 марта. Все же знают, что нигде в мире, кроме бывших "соцстран" про этот праздник даже не слышали.
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Виталий1
1457779154
А празднуют его и поздравляются так вообще только в России.
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