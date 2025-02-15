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Саввиди может вернуться в «Ростов»

В администрацию «Ростова» может вернуться бизнесмен Иван Саввиди.

«Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь остановил процесс приватизации 25,99% акций футбольного клуба, в результате которой клуб с высокой долей вероятности должен был перейти под контроль Арташеса Арутюнянца – об этом сообщает ростовский деловой портал «Город N». В случае приватизации этой доли, у Арутюнянца будет 68% акций клуба, который становился бы частным (в госсобственности оставались бы 32% акций).

Пауза может быть связана с тем, что управление «Ростовом» пытается взять бизнесмен Саввиди и связанные с ним структуры – в футбольных кругах идут разговоры о скорых изменениях в руководстве клубом», – написал источник.

  • Саввиди контролировал «Ростов» до 2017 года, когда в клуб зашел Арутюнянц.
  • Арташес Владимирович рассказывал, что ему пришлось гасить долги за предшественником.
  • «Ростов» идет в РПЛ 7-м.

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Источник: «РБ Спорт»

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15.02.2025 22:46
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