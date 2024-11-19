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    Миранчук дал совет Батракову

    Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук дал рекомендацию игроку «Локомотива» Алексею Батракову.

    «Человек в юном возрасте один из лидеров чемпионата и своей команды. Он поймал вектор и удачу. Я понимаю его состояние, когда всe идет, всe дается. Ты получаешь большое удовольствие от футбола. Но есть другая сторона – поддерживать такой уровень, раз он задал высокую планку, будет непросто.

    Безусловно, на его пути будут разные периоды. Главное – оставаться сфокусированным и делать то, что делает, наслаждаться каждым моментом, не только когда он забивает или отдает, а команда выигрывает. Главное – получать удовольствие в разные периоды своей карьеры.

    Но то, что я увидел – воспитанный и хороший парень с правильными понятиями. Очень радует, что у нас есть такие игроки», – сказал Миранчук.

    • Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сказал, что клуб договорился о продлении контракта с Батраковым на улучшенных условиях.
    • 19-летний полузащитник провел за клуб в этом сезоне 19 матчей, забил 11 голов, отдал 8 передач.
    • Батраков – воспитанник «Локомотива».

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    Источник: «Р-Спорт»

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    19.11.2024 16:21
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