Колосков ответил, есть ли у России шансы на участие в ЧМ-2026

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков не верит, что Россия поучаствует в ЧМ-2026.

Команду не допустили до жеребьевки отбора.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.

Жеребьевка отбора состоится 13 декабря в Цюрихе.

«У сборной России по футболу нет никаких шансов на участие в ЧМ-2026 года в США. Не надо строить никаких иллюзий и убеждать себя в том, что не осуществимо. До тех пор, пока ситуация в мире не изменится, никаких изменений в отношении российского футбола не будет. Надо исходить из этой реальности. Нам запретили играть официальные матчи исключительно по политическим причинам.

И у всех должно быть понимание, что после снятия санкций должно пройти еще два года, чтобы восстановить все связи и коммуникации с Европой», – сказал Колосков.

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