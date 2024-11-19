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    Колосков ответил, есть ли у России шансы на участие в ЧМ-2026

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков не верит, что Россия поучаствует в ЧМ-2026.

    • Команду не допустили до жеребьевки отбора.
    • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
    • Жеребьевка отбора состоится 13 декабря в Цюрихе.

    «У сборной России по футболу нет никаких шансов на участие в ЧМ-2026 года в США. Не надо строить никаких иллюзий и убеждать себя в том, что не осуществимо. До тех пор, пока ситуация в мире не изменится, никаких изменений в отношении российского футбола не будет. Надо исходить из этой реальности. Нам запретили играть официальные матчи исключительно по политическим причинам.

    И у всех должно быть понимание, что после снятия санкций должно пройти еще два года, чтобы восстановить все связи и коммуникации с Европой», – сказал Колосков.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    19.11.2024 17:10
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    Комментарии (6)
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    Питерский князь
    1732026665
    Если это будет в США, то точно никаких шансов.
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    Интерес
    1732028217
    Старый конь тут борозды не испортил,в отличие от скунсов,вышедших с болот.Те всё "надежды подают".
    Ответить
    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1732028831
    Долой монополию ФИФА и УЕФА в футболе! Надо организовывать чемпионат БРИКС !
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    Cleaner
    1732029949
    Как скажет Трамп, так и будет! У Колоскова, у Дюкова и у ФИФА никто ничего спрашивать не будет. Как ПИНДОСЫ скажут, так все и сделают...(
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