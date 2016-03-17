Гид по Блог-лиге. Как создать красивый пост и быть довольным?

Если вы читаете этот пост, значит, хотите победить в Блог-лиге. Уже через две недели будет разыгран призовой фонд. А пока мы рассказываем, как сделать свой блог крутым. Первый выпуск – про красивости.

Если вы вдруг не в курсе, что такое Блог-лига, то переходите сюда и читайте.

Зачем думать над крутым заголовком?

Заголовок – лицо вашего текста, это первое, что видит читатель. Можно написать огромный классный материал, который никто не заметит, потому что вы не подали его ярко. Речь не идет про «желтизну», это как раз самый простой способ, чтобы придумать название своему тексту. Тут придется подумать.

Яркий, сильный заголовок привлечет внимание, а емкий подзаголовок поможет понять, о чем ваш материал. Используйте игру слов, ассоциации, выносите в заголовок фамилии и названия. Причем первые три-пять вариантов сразу зачеркните как самые очевидные. Наверняка кто-то уже использовал эти заголовки до вас. И не один раз.

Дополнительно уделите внимание своему тексту, придумайте подзаголовки для каждой части. Они визуально поделят материал, что упрощает чтение, а значит куда больше шансов, что ваш пост прочитают до конца. Выделите подзаголовки жирным шрифтом и ярким цветом – используйте возможности нашего текстового редактора.

Примеры хороших заголовков: там, здесь и тут.

Фотографии – это обязательно?

Сплошной текст без иллюстраций – это тяжело. Большая часть современных изданий (печатных и электронных) обязательно дополняют материал красивой фотографией. Ваш блог – полноценное небольшое СМИ. Сделайте его современным и стильным.

Начните с главной фотографии. Ее размер – 500х300. Текст внутри лучше иллюстрировать картинками в хорошем качестве, причем избегать сильно вертикальных фото. Они будут выбиваться, особенно если вы делаете рейтинг или подборку. Для загрузки фото или картинки найдите плашку «Изображение» и нажмите на нее. В появившемся окне выберите «Загрузить», выбирайте файл и «Загрузить на сервер». Обратите внимание на размер фото и картинки – в вашем посте все должно быть гармонично.

Но ведь фотографии кому-то принадлежат!

Совершенно верно. Не все фотографии, которые предоставляют поисковики, вы можете использовать. Даже в блогах. Поэтому вот вам несколько сайтов с крутыми фотографиями, которые находятся в свободном доступе:

http://www.imcreator.com/free

https://www.pexels.com/

https://stocksnap.io/

На этих ресурсах все изображения удобно поделены по темам и категориям. Если вы не владеете английским языком, вбивайте в поисковую строку магическое слово «Football».

https://pixabay.com/

Точно такой же сервис, только на русском языке.

Как мне добавить видео или гифку?

Сделать материал еще круче можно с помощью видео. Для загрузки выбирайте плашку «Внедрить медиа-контент с различных сайтов» и просто вставляйте ссылку на нужный видеоматериал. Опять же не забывайте про размер – все должно смотреться красиво.

Гифку можно вставить по той же схеме. Кстати, на нашем сайте можно добавлять гифку не только в текст, но и делать из нее главную фотографию. Тогда ваш текст точно выделится среди прочих.

Не забудьте прописать «Раздел», «Команду» и «Персону»

Эти три плашки добавят вам тегов, которые распространят ваш пост по сайту. Что это значит? Если вы написали текст о российском чемпионате, а конкретнее о питерском «Зените», а совсем конкретно – о Халке, то в разделе этого чемпионата, а также в разделах этой команды и этой персоны на «Бомбардире» будет отображаться ваш пост. А это +100 к популярности и карме. Не ленитесь потратить пять секунд на заполнение этих плашек.

Спасибо! Что-нибудь еще?

Да. Ваши посты уже читают, а когда вы сделаете их приятными на вид, они станут еще популярнее. Теперь займитесь конкретно блогом. Найдите необычный и крутой аватар, а также фон. Гифки тоже можно ставить. Вот несколько удачных примеров: