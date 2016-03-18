Кроос, Какау и другие футболисты, для которых внешность девушки – не главное

Участник Блог-лиги «Субъективное мнение о футболе» показывает девушек футболистов, обладающих не самой яркой внешностью.

Футболисты всегда имели популярность у слабого пола, но не все славятся привлекательными спутницами. В этой статье я расскажу о футболистах для которых внешность спутницы не имеют большого значения.



Жена Тони Крооса, Джессика Фарбер

Жена Нванкво Кану, Амараки Кану

Супруга Рамиреса

Супруга Робиньо, Вивиана Гаглиелметти

Жена Какау

Жена Несты, Габриэле Пьяноцци

А вот жена Каннаваро достаточно симпатичная, но имеет проблемы с лишним весом

Фото: zimbio.com, imcreator.com