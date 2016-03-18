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    Субъективное мнение о футболе Все блоги -

    Кроос, Какау и другие футболисты, для которых внешность девушки – не главное

    18 марта 2016
    Участник Блог-лиги «Субъективное мнение о футболе» показывает девушек футболистов, обладающих не самой яркой внешностью.

    Футболисты всегда имели популярность у слабого пола, но не все славятся привлекательными спутницами. В этой статье я расскажу о футболистах для которых внешность спутницы не имеют большого значения.

    Жена Тони Крооса, Джессика Фарбер

    Жена Нванкво Кану, Амараки Кану

    Супруга Рамиреса

    Супруга Робиньо, Вивиана Гаглиелметти

    Жена Какау

    Жена Несты, Габриэле Пьяноцци

    А вот жена Каннаваро достаточно симпатичная, но имеет проблемы с лишним весом

    Фото: zimbio.com, imcreator.com

    Рейтинг: 2 Голосов: 13
    Комментарии12
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      Рейтинг: +61

      Van Vanovich 28 марта 2016, 21:36

      И правильно. На..я эти модели,которым важны их бабки..

      1
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      Рейтинг: +92

      Morata29 19 марта 2016, 20:05

      Б$$, бывает ))) Жзн)) Много денег видимо не решает проблему со второй половинкой

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 18 марта 2016, 20:38

      ну ладно негры... у них может свои представления о красоте.. но жена какау это пипец...
      и неста конечно удивил ...

      0
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 18 марта 2016, 12:41

      Просто эти футболисты наслаждаются жизнью,а не обложками)))Этим футболистом реально нужна хорошая жена или девушка,которая умеет заботиться о семье и очаге,а не модели в стрингах которых чпокаешь и всё...

      5
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      Рейтинг: +1819

      gor77 18 марта 2016, 12:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Всё-таки опять спрашиваю - Бомбардир - у вас есть выпускающий редактор? Или жоооолтая пресса? Ну?

      -5
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 18 марта 2016, 11:40

      Автор выложи фото своей девушки, интересно посмотреть.

      8
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      Рейтинг: +108

      Biatlon1st > Igorello97 18 марта 2016, 12:13

      На руку свою посмотри, там примерно, такая же.

      9
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      Рейтинг: -92

      Raxor 18 марта 2016, 11:20

      честно говоря, жена несты вообще не понравилась мягко говоря

      2
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      Рейтинг: +30

      gutierres 18 марта 2016, 11:13

      Не согласен с автором. По крайней мере с названием. Весь мир футболистов можно поделить на 2 части: либо у них девушки модели, либо нет. Но судить о красоте мы в принципе не имеем права, так как у всех свои стандарты

      11
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 18 марта 2016, 10:35

      Что за дебил эту статью выложил???

      4
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 18 марта 2016, 08:19

      Неста и Какау самые храбрые получается.

      3
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