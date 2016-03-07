Роналдо, Ривалдо, Вьери и еще семь самых дорогих трансферов сезона-1997/98

Роналдо ушел из «Барсы» в «Интер», став одноклубником Рекобы, на его место перебрался Ривалдо, а Вьери сменил Серию А на чемпионат Испании. Участник Блог-лиги «Футбол в стиле Ретро» рассказывает о крупнейших трансферных сделках сезона-1997/98.

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