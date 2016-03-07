Роналдо, Ривалдо, Вьери и еще семь самых дорогих трансферов сезона-1997/98

Футбол стал смотреть с 2008 года, поэтому не знаю кто это.
Роналдо
Гражданство: Бразилия
Амплуа: нападающий
Трансфер: из «Барселоны» в "Интер»
Сумма сделки: 21 млн. £
Ривалдо
Гражданство: Бразилия
Амплуа: полузащитник
Трансфер: из «Депортиво» в «Барселону»
Сумма сделки: 17,63 млн. £
Сонни Андерсон
Гражданство: Бразилия
Амплуа: нападающий
Трансфер: из «Монако» в «Барселону»
Сумма сделки: 13,5 млн. £
Альваро Рекоба
Гражданство: Уругвай
Амплуа: нападающий
Трансфер: из «Насьоналя» в «Интер»
Сумма сделки: 12,75 млн. £
Кристиан Вьери
Гражданство: Италия
Амплуа: нападающий
Трансфер: из «Ювентуса» в «Атлетико»
Сумма сделки: 11,25 млн. £
Кристиан Карамбе
Гражданство: Франция
Амплуа: полузащитник
Трансфер: из «Сампдории» в «Реал»
Сумма сделки: 9,38 млн. £
Тарибо Уэст
Гражданство: Нигерия
Амплуа: защитник
Трансфер: из «Осера» в «Интер»
Сумма сделки: 9 млн. £
Ибраим Ба
Гражданство: Франция
Амплуа: полузащитник
Трансфер: из «Бордо» в «Милан»
Сумма сделки: 9 млн. £
Роберто Риос
Гражданство: Испания
Амплуа: защитник
Трансфер: из «Бетиса» в «Атлетик»
Сумма сделки: 9 млн. £
Грэм Ле Со
Гражданство: Англия
Амплуа: полузащитник
Трансфер: из «Блэкберн Роверс» в «Челси»
Сумма сделки: 7,88 млн. £
Стоимость трансферов указана в пересчёте на британские фунты стерлингов на момент совершения сделки.
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ТОП-10 трансферов / Сезон 1991/1992
ТОП-10 трансферов / Сезон 1992/1993
ТОП-10 трансферов / Сезон 1993/1994
ТОП-10 трансферов / Сезон 1994/1995
ТОП-10 трансферов / Сезон 1995/1996
ТОП-10 трансферов / Сезон 1996/1997
Данные о трансферах взяты со специализированного портала Transfermarkt.
Фото: www.gettyimages.com, www.pinterest.com, sevilla.abc.es, internazionale.fr
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