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    Футбол в стиле Ретро Все блоги -

    Роналдо, Ривалдо, Вьери и еще семь самых дорогих трансферов сезона-1997/98

    7 марта 2016
    Роналдо ушел из «Барсы» в «Интер», став одноклубником Рекобы, на его место перебрался Ривалдо, а Вьери сменил Серию А на чемпионат Испании. Участник Блог-лиги «Футбол в стиле Ретро» рассказывает о крупнейших трансферных сделках сезона-1997/98.

    Роналдо

    Гражданство: Бразилия

    Амплуа: нападающий

    Трансфер: из «Барселоны» в "Интер»

    Сумма сделки: 21 млн. £

    Ривалдо

    Гражданство: Бразилия

    Амплуа: полузащитник

    Трансфер: из «Депортиво» в «Барселону»

    Сумма сделки: 17,63 млн. £

    Сонни Андерсон

    Гражданство: Бразилия

    Амплуа: нападающий

    Трансфер: из «Монако» в «Барселону»

    Сумма сделки: 13,5 млн. £

    Альваро Рекоба

    Гражданство: Уругвай

    Амплуа: нападающий

    Трансфер: из «Насьоналя» в «Интер»

    Сумма сделки: 12,75 млн. £

    Кристиан Вьери

    Гражданство: Италия

    Амплуа: нападающий

    Трансфер: из «Ювентуса» в «Атлетико»

    Сумма сделки: 11,25 млн. £

    Кристиан Карамбе

    Гражданство: Франция

    Амплуа: полузащитник

    Трансфер: из «Сампдории» в «Реал»

    Сумма сделки: 9,38 млн. £

    Тарибо Уэст

    Гражданство: Нигерия

    Амплуа: защитник

    Трансфер: из «Осера» в «Интер»

    Сумма сделки: 9 млн. £

    Ибраим Ба

    Гражданство: Франция

    Амплуа: полузащитник

    Трансфер: из «Бордо» в «Милан»

    Сумма сделки: 9 млн. £

    Роберто Риос

    Гражданство: Испания

    Амплуа: защитник

    Трансфер: из «Бетиса» в «Атлетик»

    Сумма сделки: 9 млн. £

    Грэм Ле Со

    Гражданство: Англия

    Амплуа: полузащитник

    Трансфер: из «Блэкберн Роверс» в «Челси»

    Сумма сделки: 7,88 млн. £

    Стоимость трансферов указана в пересчёте на британские фунты стерлингов на момент совершения сделки.

    ТОП-10 трансферов / Сезон 1990/1991

    ТОП-10 трансферов / Сезон 1991/1992

    ТОП-10 трансферов / Сезон 1992/1993

    ТОП-10 трансферов / Сезон 1993/1994

    ТОП-10 трансферов / Сезон 1994/1995

    ТОП-10 трансферов / Сезон 1995/1996

    ТОП-10 трансферов / Сезон 1996/1997

    Данные о трансферах взяты со специализированного портала Transfermarkt.

    Фото: www.gettyimages.com, www.pinterest.com, sevilla.abc.es, internazionale.fr

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    Рейтинг: 4 Голосов: 15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1

      Viasat 7 марта 2016, 18:12

      Футбол стал смотреть с 2008 года, поэтому не знаю кто это.

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