Pretty woman. Елена Рыжикова.

В преддверии Международного женского дня ваш покорный слуга пообщался со спортсменкой, красавицей и просто хорошей девушкой – экс-вратарём молодежной сборной России по футболу Еленой Рыжиковой.

- Елена! В первую очередь поздравляю тебя с наступающим праздником и желаю крепкого здоровья, достижения новых спортивных и личных высот! Продолжай радовать окружающих своим оптимизмом и позитивом!

- Спасибо большое!

- Мой первый вопрос сразу же касается твоей сегодняшней деятельности: расскажи нам подробнее, чем сейчас занимается мастер спорта международного класса Рыжикова Елена Сергеевна?

- Сейчас я работаю тренером в футбольной школе «Чертаново» в Москве. Набираю девочек 2009 года рождения и параллельно тренирую все вратарей всех возрастов. В команде уже есть 15 девочек и несколько из них можно назвать маленькими звёздочками - настолько влюблены в игру и всё получается у них. Но набор продолжается.

- Долго привыкала к тому, что тебя на тренировках называют по имени и отчеству?

- Мне даже не приходилось привыкать к тому, как ко мне обращаются, ведь ещё в сборной меня называли по имени и отчеству. В шутку конечно, но я привыкла. (улыбается)

- Каково это: стать тренером в довольно раннем по футбольным, да и вообще по спортивным меркам, возрасте? Что сподвигло на это?

- Я очень долго не хотела работать по специальности, перепробовала себя во многих профессиях, но тренером не готова была стать. Это огромная ответственность! И я убеждена, что если уж за что-то браться, то нужно отдавать себе отчет во всём и тщательно обдумывать каждое принимаемое решение. Тем более с детьми. Один мой друг посоветовал обратиться в школу по этому вопросу, тем более что мои образование и спортивные регалии сами располагали к такой работе. В итоге всё и закрутилось само собой. Пожалуй, это тот случай, когда твоё призвание находится у тебя рядом, а ты упорно не замечаешь некоторое время.

- Насколько успешно идут дела у твоих подопечных?

- Считаю, что мой игровой опыт и знания «школы»(базы) очень помогают в работе с детьми. Приятно когда девочки побеждают, бегут обнимать тебя, когда ты видишь их счастливыми, даешь им толчок и стимул больше стараться и работать, приятно когда видишь их успехи! До этого у меня была команда девочек 2007 года рождения и мы уже достаточно успешно отыграли несколько чемпионатов, но внезапно команду забрали и поставили на набор 2009 года. Пока что у меня еще нет такого большого тренерского опыта, как у многих моих коллег, но я стараюсь по максимуму прислушиваться и перенимать что-то важное и нужное для себя в плане тренерского развития.

- Играешь ли ты и сама в футбол сейчас?

- В футбол играю, но редко. Не хочу что бы его было слишком много в моей жизни. Всего должно быть в меру,но физкультурой занимаюсь постоянно!

- Какими ты видишь перспективы женского футбола в России? Есть надежда хотя бы повторить те успехи, которых ты достигла сама в своё время?

- Это сложный вопрос для меня, ведь я очень давно не слежу за взрослым женским футболом. Работа с занимаюсь детишками - это для меня намного ценнее, чем взрослые. Но я думаю, что прежние успехи будет крайне сложно повторить в настоящее время.

- У каждого тренера есть цель – выиграть какой-то определенный важный турнир? Каковы твои приоритеты?

- Моя задача на данный момент заключается в том, чтобы заложить грамотную футбольную основу в детях, дать им «футбольное образование»: научить основным техническим приёмам, сформировать и оттачивать видение игры и так далее. Для того, чтобы в дальнейшем они могли развивать свою спортивную карьеру. Через несколько лет их передадут тренеру более старших возрастов и уже он будет в них вкладывать что-то свое. Девочки должны уже быть подготовлены к работе на совершенно другом уровне.

- Среди большого количества имеющихся у тебя спортивных наград, какую ты считаешь наиболее ценной для себя?

- Для меня каждая награда очень дорога. Я помню каким трудом они все мне давались, и сколько я сделала для их достижения. Поэтому сложно выделить какую то одну.

- Позволь перейти к еще одной твоей награде: совсем недавно ты получила титул «Мисс Фитнес». Можешь подробнее рассказать об этом, насколько сложно было его завоевать?

- Это был просто потрясающий конкурс «леди Спорт», который подарил море положительных эмоций! (восторженно) Я узнала о нем из объявления в нашей школе, сразу же написала и отправила заявку в оргкомитет, меня пригласили на кастинг. Особенность этого конкурса в том, что он только для мам, у которых дети занимаются в спортивных школах. Сначала было несколько предварительных этапов, которые я прошла и меня пригласили на финал. Финал проходил в театре «Золотое кольцо». Полный зрительский зал, известные и уважаемые люди, олимпийские чемпионы смотрели на тебя и аплодировали! Финалисток было 10 человек, а победу одержала мамаша у которой четверо детей!!! И она выглядела действительно очень достойно! Мне же единогласно присудили титул «Мисс Фитнес», чему я очень рада. Вы только представьте! Люди, которых мы видели по телевизору, которыми восхищались и плакали от счастья, когда им вручали награды под гимн России, аплодировали нам! Это непередаваемые ощущения! затем организаторы нам объяснили, что это был первый пробный конкурс, а в следующем году будет еще более глобальнее мероприятие с серьезными призами. Но я, как и любая девочка, мечтаю хоть раз в жизни поучаствовать в конкурсе красоты. (смеется)

- Одно время мы могли тебя лицезреть по утрам на одном из спортивных каналов в роли телеведущей. Работу не телевидении не прекращаешь?

- Я не очень люблю много говорить. Люблю больше слушать, и делать, конечно.

Поэтому роль телеведущей мне не очень подходит. Да и как ни странно, но я боюсь телекамер. А вот фото, наоборот, очень люблю. Эх, предложили бы мне ещё раз сняться для какого нибудь журнала... (смеется)

- Являясь весьма эффектной фотомоделью, ты и сама прекрасно умеешь обращаться с фотоаппаратом. Как родилось увлечение фотографией?

- Начала увлекаться фотоискусством еще 10 лет назад. Изучала самостоятельно многочисленную литературу, брала частные уроки, много практиковалась, что-то находила в интернете и результат не заставил себя долго ждать. Я в хорошем смысле горжусь, тем что мои фотоработы печатались в глянцевых журналах. У меня выработались свои стиль и техника съёмки, как и у каждого фотографа. Мне кажется я могу сутками потом сидеть за компьютером, обрабатывать фото и мне это не может надоесть. Кому-то нравится, кому-то нет, но работа фотографа приносит мне огромное счастье и вдохновение, поэтому я ни в коем случае её не оставлю. Я считаю себя счастливым человеком, ведь два моих главных хобби - это две моих любимых работы.

- Одним из главных героев фотосессий является твой сынишка. Как у него идут дела? Приобщаешь к футболу?

- Стараюсь развивать его всесторонне: футбол, гимнастика, плавание. Не забываем и про учебу: русский и математику изучаем, готовимся к школе, а со следующего года планируем начать и английский учить. А потом пусть сам выбирает, чем заниматься. Но у него на столько подвешен язык, что я иногда нахожусь в недоумении, в хорошем смысле, смотря как легко он находит на всё ответы и как быстро выкручивается из любой ситуации. Порой ловлю себя на мысли, что и самой бы научиться у него вот этой изворотливости. (улыбается) Умный парень, ничего не скажешь.

Горжусь им и люблю безумно. Не знаю, будет ли футболистом, но играть его научу точно!

- Ты бы хотела, чтобы он стал как мама – профессиональным спортсменом, или же у него проявляются другие таланты?

- Его характер, в сравнении с моим, не очень соответствует большому спортсмену. Здесь нужна такая выдержка, упорство, терпение и трудолюбие, работать стиснув зубы, через кровь и боль... А он же неугомонный, не может долго сконцентрироваться на чем-то. Возможно, с возрастом это и изменится.

- Елена, спасибо большое за столь интересное общение. Накануне женского праздника не хотелось много рассуждать о футболе, а больше затронуть остальные грани твоего таланта и рассказать о них нашим читателям. Думаю, нам это удалось сделать!

Фотоматериалы любезно предоставлены героиней репортажа и www.fashionbank.ru/