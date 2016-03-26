Мартовский тест-драйв. Что мы узнали из «списка Слуцкого»?

Матчами с Литвой и Францией сборная России открывает 2016 год. Участник Блог-лиги «Пенальти» анализирует игроков, которых Леонид Слуцкий взял на игры. Тренер уже сказал, что будет наигрывать основу и пробовать новичков.

Скажу сразу: да, нужно было это делать еще после того, как Леонид Викторович огласил состав. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда.

У Реброва появились конкуренты

С Акинфеевым и Лодыгиным все давно понятно. Вратарь ЦСКА – завсегдатай номер один, вратарь «Зенита» – номер два. Встает вопрос: а кто же будет третьим голкипером в сборной Слуцкого? До недавнего времени таковым считался спартаковец Артем Ребров – вроде как по делу и вполне заслуженно. Но не тут-то было. На мартовские матчи Леонид Викторович вызывал железнодорожника Гильерме и «быка» Крицюка. Понятное дело, оба – не конкуренты Акинфееву и Лодыгину. Иная формулировка, скорее всего, больше подходит по отношению к капитану красно-белых. Таким образом, ЛВС дал Артему понять, чтобы тот не расслаблялся раньше времени. Одним словом, борьба за поездку в качестве третьего кипера началась. Как и чем она закончится – покажет только время.

Защита: все те же лица

В обороне, оно и понятно, нет никаких изменений. Все те же братья Березуцкие, Игнашевич в центре защиты. На краях – Жирков и Комбаров (слева); Смольников и Кузьмин (справа). Скукота... Ну а если серьезно, то здесь вряд ли стоит ожидать каких-либо изменений. Если они и произойдут, то только в экстренных случаях. Сказать коротко и ясно: защитная линия полностью неприкосновенна.

Полузащита. Есть сюрпризы

В этой линии далеко не все понятно, как кажется на первый взгляд. Из нынешнего созыва только пятеро, с большой долей вероятности, попадут в Пятую Республику. Это – Денисов, Глушаков, Дзагоев, Шатов и Широков. По последнему вопросы имеются. Роман, как ни странно, пока находится не в самых своих лучших кондициях (а-ля «Зенит» начала 2010-ых). Если верить порталу Whoscored, капитан сборной – один из худших в составе армейцев (средняя оценка 6,19). Хуже только у Страндберга (6 ровно), Ткачева (6,07), и Ефремова (6,12). По среднему показателю точности передач – та же самая картина (75,5%). Но раз Слуцкий его вызвал – значит, доверяет, верит.

Из сюрпризов отметим неожиданное появление Максимова из «Анжи» – последней команды чемпионата, а также армейца Головина. Хотя последний был в сборной еще при Капелло, и даже успел отметится забитым голом в матче белорусами (игра завершилась победой нашей сборной, 4:2). Что касается остальных, то здесь без неожиданностей – Тарасов, Иванов, Ионов, Мамаев, Самедов, Юсупов. Словом, все те, кто давно уже находятся в системе сборной. Но далеко не факт, что эти ребята поедут во Францию. У последнего, например, большая конкуренция на месте опорника – тот же Денисов; Глушаков, сыгравший половину матчей «Спартака» на этой позиции; Тарасов. Все, кроме пятерых вышеназванных, будут доказывать Слуцкому свою состоятельность в ближайших матчах.

Также нельзя не отметить и тот факт, что не сыграет Торбинский. У полузащитника «Краснодара» выявлен надрыв приводящей мышцы бедра, из-за которого он пропустит две недели. Также в лазарете находится и Черышев – один из кандидатов на поездку в Пятую Республику. У футболиста «Валенсии» травма подколенного сухожилия (выбыл на три недели).

Нападение. Возвращение Кержакова

Здесь мы отметим возвращение в сборную Кержакова. Бомбардир всея Руси, как никак, сейчас – лучший нападающий и забивает он в свои тридцать три больше, чем Дзюба, Кокорин и Смолов вместе взятые. Если взять атакующую линию в целом, то здесь все было предсказуемо. ЛВС определенно рассчитывает на Дзюбу и Смолова. Кержаков, похоже, возвращается. А что Кокорин? Вопрос по нему, конечно, спорный. Далеко не факт, что нападающий «Зенита» при своей неубедительной игре поедет во Францию этим летом. Скорее всего, это аванс, который нужно оправдывать.

Слуцкий все же сыграет двумя составами?

Первое, что бросилось тогда в глаза, это количество футболистов. Обычно, их число не переваливает за двадцать три. Но тут – целых двадцать девять! Спрашивается, а зачем все это? Вернее, так: куда их девать?

Понятное дело, Леонид Викторович – профессионал тренерского цеха. И как ни ему понятен весь этот замысел с двадцатью девятью игроками. По большому счету: 29 поделить на два – это четырнадцать с половиной. Если сказать иначе – Слуцкий вызвал два состава. Первый состоит из тех, кто гарантированно (или же с вероятностью в 80-90%) поедет во Францию этим летом. Второй же – из резервистов. Те, в свою очередь, должны доказать свою состоятельность. Вероятнее всего, эта проверка произойдет в матче с литовцами. Во Франции же будет играть основа, состоящая из футболистов, на которых всерьез рассчитывает сам Слуцкий. Понятно, что в Париже будет не до больших экспериментов – нужно наигрывать связи, посмотреть слабые места, и, возможно, обозначить для себя стартовый состав. Благо, соперник вполне подходящий для этой миссии – сам хозяин Евро – один из фаворитов чемпионата, между прочим.

Кого не хватает в этом списке?

Первое – Джанаева. Вратарь «Ростова» в этом сезоне крут как никогда, да и Сослан определенно поймал кураж. Возможно, и сам Леонид Викторович вскоре в этом убедится.

Второе – Семенова. Не считая братьев Березуцких и Игнашевича, защитник «Терека» – один из сильнейших во всем чемпионате.

Третье – Калешина. По крайней мере, Виталий ничуть не хуже того же Кузьмина. Оба полезны как в обороне, так и в атаке.

Фото: gettyimages.com, rfs.ru