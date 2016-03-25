Сenit CF, AS Locomotive, Amkar FC и еще 3 клуба РФПЛ, которые должны играть в Европе

Блог «Антитеза» подобрал шесть команд РФПЛ, которые по стилю игры подходят лучшим европейским лигам

За основу подборки принят усредненный стиль игры команд шести европейских чемпионатов и для каждого найден российский клуб.

АНГЛИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА

На Туманный Альбион отправляем «Амкар». Его стиль игры наиболее приближен к командам АПЛ. Длинные передачи, кроссы с разных флангов, высокий прессинг, постоянная борьба за мяч, который долго не задерживается в средней линии – это почерк пермяков.Кроме того, считаю «Амкар» самой брутальной командой РПЛ, конечно же речь не о прическах. Играть в таких сложный погодных условиях в большинстве домашних матчей могут только настоящие суровые мужики. Может быть заблуждаюсь, но внешне команда производит впечатление самой физически мощной, посмотрите на Белорукова - классический центрдеф АПЛ 90-х.

СЕРИЯ А

«Ростов» самый подходящий клуб для страны-законодательницы тактических оборонительных схем. Пожалуй, наиболее закрытая команда РПЛ, которая играет в три центральных защитника, как и многие клубы Серии А. Алексис Санчес как-то сказал, что когда он играл на Апеннинах, получая мяч, трое игроков уже следили за ним. Напоминает «Ростов»? А также прагматичность в игре, этакая шахматность в действиях, каждый знает, где он должен находиться и что делать в той или иной ситуации.

ЭРЕДИВИЗИ

«Спартак» - не самая молодая, но самая инфантильная команда в РПЛ. Зрелость, рациональность – не для этой манеры игры. Ее стиль меняется от матча к матчу, с такой же быстротой, как настроение подростка в период гормональной бури. Много ажитации, разбалансированности состава, импульсивности – это, конечно, придает зрелищности, но не идет на пользу результату. Тут забили, сразу же пропустили. Яркие вспышки индивидуальных игроков, соперничают с невообразимыми просчетами в защите – это и есть чемпионат Голландии.

ПРИМЕРА



«Зенит» наиболее пиренейская команда РПЛ. Для этого достаточно взглянуть на количество испаноговорящих футболистов у питерского клуба. «Зенит» подчас показывает очень пленительный футбол, в котором сочетается агрессивность и умиротворение. Короткий пас, забегания, легкость, комбинационное нападение и колоритность футболистов – все это напоминает испанскую Примеру.

ЛИГА 1

Самый трудный выбор. Чемпионат Франции ассоциируется с тягомотным, вялым, но в тоже время атлетичным и временами взрывным футболом. Не считаю французский футбол оборонительным, там много игры в центре поля, это больше похоже на регби. В опорной зоне у каждой команды Лиги 1 должен быть физически крепкий опорный полузащитник -волнорез, а лучше два. У железнодорожников такой арсенал имеется. В целом «Локомотив» потянул бы в Лиге 1, с одной оговоркой, останься у них в нападении Ньяссе.

БУНДЕСЛИГА

Отличительный признак Бундеслиги – дисциплина. Команды в основном исповедуют скоростной, техничный и контратакующий стиль игры. На такую роль подойдет «Терек». Помнится, Геннадий Орлов, выдавая комплименты грозненцам, сравнил их с «Байером». Можно с уверенностью сказать, что после «Ростова» самая педантичная команда РПЛ – это «Терек». Видна рука тренера, который немало пожил в Австрии, которая ментально похожа на Германию.

Что может быть общего между винегретом и российским футболом?

Реакция российских комментаторов, когда им сказали, что ФК «Ростов» на первом месте