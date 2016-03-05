Чемпионшип. «Дерби» переиграл «Хаддерсфилд» и другие результаты

В матче 35-го тура Чемпионшипа «Дерби» одержал победу над «Хаддерсфилдом» со счетом 2:0. Голы забили Крис Мартин и Джонни Расселл.
В других встречах тура «Брентфорд» уступил «Чарльтону», «Ипсвич» одолел «Ноттингем», «Лидс» взял верх над «Болтоном», «Милтон» оказался сильнее «КПР», «Престон» и «Брайтон» голов не забили, «Рединг» и «Фулхэм» поделили очки, «Шэффилд Уэнсдэй» проиграл «Ротерхэму».
Ранее в рамках этого тура «Кардифф» со счетом 2:0 одолел «Бристоль», «Бернли» на своем поле минимально обыграл «Блэкберн» – 1:0.
Чемпионат Англии. Чемпионшип. 35-й тур
Брентфорд – Чарльтон – 1:2 (1:1)
Голы: 0:1 – Харриотт, 1; 1:1 – Барбе, 26; 1:2 – Харриотт.
Дерби – Хаддерсфилд – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Мартин, 31; 2:0 – Расселл, 73.
Ипсвич – Ноттингем – 1:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Прингл, 63.
Голы: 1:0 – Антенуччи, 39; 2:0 – Антенуччи, 62; 2:1 – Вулери, 74.
Голы: 1:0 – Льюингтон, 49; 2:0 – Ривс (с пенальти), 90.
Голы: 0:1 – Дембеле, 8; 1:1 – Робсон-Кану (с пенальти), 24; 2:1 – Робсон-Кану, 41; 2:2 – МакКормак (с пенальти), 52.
Шэффилд Уэнсдэй – Ротерхэм – 0:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Дербишир, 21.
Бристоль – Кардифф – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Иммерс, 20; 0:2 – О'Кифи, 83.
Гол: 1:0 – Грэй, 16 (с пенальти).