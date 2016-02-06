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Чемпионшип. «Бернли» обыграл «Халл» и другие результаты

6 февраля 2016, 19:57
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В матче 30-го тура Чемпионшипа "Бернли" одолел "Халл" со счетом 1:0. Гол забил Сэм Вокс.

В других встречах тура "Болтон" оказался сильнее "Ротерхэма", "Кардифф" и "Милтон" счет не открыли, "Чарльтон" уступил "Бристоль Сити", "Фулхэм" и "Дерби" поделили очки, "Лидс" проиграл "Ноттингему", "Мидлсбро" и "Блэкберн" разошлись миром, "Престон" одолел "Хаддерсфилд", "КПР" переиграл "Ипсвич", "Рединг" и "Вулверхэмптон" не определили победителя, "Бирмингем" уступил "Шеффилд Уэнсдэй".

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 30-й тур

Бернли – Халл – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Вокс, 76.

Болтон – Ротерхэм – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Спиринг, 2; 1:1 – Берк, 43; 2:1 – Вулери, 90.

Кардифф – Милтон – 0:0 (0:0)

Куинз Парк Рейнджерс – Ипсвич – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Филлипс, 87.

Лидс – Ноттингем Форест – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Оливейра, 60.

Мидлсбро – Блэкберн – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Гомес, 72; 1:1 – Наджент, 79.

Престон – Хаддерсфилд – 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Уэллс, 80; 1:1 – Линч (в свои ворота), 83; 2:1 – Браун, 90.

Рединг – Вулверхэмптон – 0:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Олссон (в свои ворота), 17; 1:1 – Брайсон, 44.

Чарльтон – Бристоль Сити– 0:1 (0:1)

Голы: 1:0 – Томлин (с пенальти), 22.

Фулхэм – Дерби – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Олссон (в свои ворота), 17; 1:1 – Брайсон, 44.

Бирмингем – Шеффилд Уэнсдэй – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Дональдсон, 45; 1:1 – Хупер, 77; 1:2 – Хупер, 79.

Календарь Чемпионшипа

Турнирная таблица Чемпионшипа

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Чемпионшип Англия Бернли Халл Сити Мидлсбро Дерби Каунти Ипсвич Таун
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