АПЛ. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон» и другие результаты

В центральном матче 14-го тура АПЛ «Манчестер Сити» добился победы над «Саутгемптоном». Итоговый счет – 3:1.

В другой встрече тура «Эвертон», имея преимущество в два мяча, позволил «Борнмуту» отыграться. Более того, на последней минуте матча точный удар Росса Баркли, казалось, принес победу «ирискам», однако Джуниор Станислас, оформивший дубль, не позволил своей команде капитулировать.

«Кристал Пэлас» при поддержке родных трибун расправился над «Ньюкаслом», отправив в ворота соперника пять мячей, а в ответ получив лишь один.

«Сандерленд» лишь под занавес встречи со «Стоком Сити» сумел заработать три очка, а «Уотфорд» в гостях справился с «Астон Виллой» – 3:2.

Чемпионат Англии. АПЛ. 14-й тур

Астон Вилла – Уотфорд – 2:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Игало, 17; 1:1 – Ричардс, 41; 1:2 – Хаттон, 69 (в свои ворота); 1:3 – Дини, 85; 2:3 – Айю, 89.

Борнмут – Эвертон – 3:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Мори, 25; 0:2 – Лукаку, 36; 1:2 – Смит, 79; 2:2 – Станислас, 87; 2:3 – Баркли, 90; 3:3 – Станислас, 90.

Кристал Пэлас – Ньюкасл – 5:1 (3:1)

Голы: 0:1 – Сиссе, 10; 1:1 – МакАртур, 14; 2:1 – Боласи, 17; 3:1 – Заха, 41; 4:1 – Боласи, 47; 5:1 – МакАртур, 90.

Манчестер Сити – Саутгемптон – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Де Брюйне, 9; 2:0 – Делф, 20; 2:1 – Лонг, 49; 3:1 – Коларов, 69.

Сандерленд – Сток Сити – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Ван Анхольт, 82; 2:0 – Уотмор, 84.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ