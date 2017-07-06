В «Ростове» теперь есть игрок из «Челси». Кто он такой?

Что известно о Кинтеро

С пятилетнего возраста эквадорский вундеркинд жил в Барселоне. В детстве его сравнивали с Антонио Валенсией и в каталонском клубе наигрывали на краю полузащиты. Кинтеро – скромный парень, не попадавший в скандальные ситуации. По трудолюбию это новый Андрес Иньеста с универсальными способностями. Кинтеро может сыграть на любой позиции в центре поля.

В Англию полузащитника забрали бесплатно в 2013 году. Местные СМИ писали, что Кинтеро получил зарплату в десять раз больше, чем имел в «Барселоне». «Челси» выиграл борьбу за таланта у «Арсенала» и «Лиона». Он прошел через молодежные команды «Челси» разных возрастов, выиграв с англичанами юношескую Лигу чемпионов. Эквадорский полузащитник обладает классной скоростью, умеет бить на точность.

На него претендовала Испания

У Кинтеро два гражданства. В молодом возрасте его хотели заиграть за юношескую сборную Испании. «На меня вышли люди из испанской федерации футбола, попросив сыграть за их страну. Я отказал, потому что хочу представлять Эквадор на международной арене», – рассказал Кинтеро. В 2013 году он мог пойти в сборную Эквадора, но помешали бюрократические проблемы. Они же мешали ему до 18 лет играть в официальных матчах за «Челси». При этом Кинтеро в совершенстве знает каталонский язык. За эквадорскую команду до 20 лет он пока сыграл всего один матч, но надеется в будущем попасть в основную сборную.

Как характеризуют Кинтеро

«У него отличная скорость и первое касание. Он способен навешивать лучше, чем конкуренты по академии. По манере игры Кинтеро больше подходит на роль вингера, но способен сыграть в центре поля и даже в защите. Его трудолюбие добавляет команде надежности и производительности. Универсальность – приятное качество для любого игрока», – писали английские журналисты, когда Кинтеро только появился в «Челси».

За время в «Челси» он забил несколько классных голов топовым соперникам. Кинтеро никогда не отличался высокой результативностью, но умеет забивать важные мячи. В последнее время эквадорец играл ближе к атаке. Для российских болельщиков его игра должна стать приятным напоминанием о временах выступления Матье Вальбуэна в «Динамо». Они похожи даже по комплекции.

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Что говорит сам Кинтеро

«Рад присоединиться к «Ростову». Для меня приезд в Россию – новый опыт. Теперь я буду играть на высоком уровне. Кристиан Нобоа сказал, что здесь я смогу развиваться. Постараюсь много работать над собой, чтобы получить возможность выходить на поле. Я здесь не просто так», – сказал Жосимар, подписав соглашение с «Ростовом».

В России у эквадорца есть все шансы заиграть результативно и полезно. «Ростов» получает второго Саида Эзатолахи по универсализму и карьерному прошлому в топ-клубе. В социальных сетях Кинтеро поблагодарил своих агентов за этот переход. Приезд в Россию дает ему радостную мотивацию.

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Странности перехода

Официально контракт Кинтеро с «Челси» истек 30 июня. Ни о каких продлениях сделки с игроком английский клуб не объявлял. На это обратили внимание в Англии, но получили обнадеживающий ответ от представителей молодежного сектора «Челси». «Кинтеро входит в число игроков, о сохранении которых будет сказано в ближайшие дни», – рассказали в лондонском клубе.

Фанаты «Челси» настороженно относятся к аренде Кинтеро в Россию. Они привыкли, что молодые таланты арендуются другими командами по двум привычным путям: либо это коллектив из Англии, либо один из клубов-партнеров «Челси». Куда оптимистичнее там воспринимают аренду Кейси Палмера в «Хаддерсфилд». Приятель Кинтеро продлил контракт с «Челси» до 2021 года и сразу перешел в новую команду.

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