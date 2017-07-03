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    Как убивают «Ростов» после ухода Бердыева


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    Голосов: 15
    03.07.2017 23:20
    Тимофей Яценко – о том, как «Ростов» Бердыева развалился за пару месяцев по схеме, элементы которой вы наверняка встречали раньше.

    Курбан Бердыев отработал в «Ростове» 2,5 года: полтора в роли главного тренера, и еще один – в качестве вице-президента клуба (Бердыев до последнего рулил на Дону всеми футбольными делами, но формально команду тренировал Иван Данильянц). Все это время складывалось впечатление, что в Ростове за Бердыева особо не держатся; и то, что в прошлом месяце он вернулся в «Рубин», публику совсем не удивило. Было бы странно, если бы Бердыев продолжил сотрудничество с клубом, который характеризует столько грехов русского футбола: мутные трансферы, бюджетное финансирование и патологическое безразличие к результатам.

    Давно известно, что Бердыев сам неидеален – он выстраивает вокруг себя авторитарный мирок и работает исключительно по своим правилам (именно поэтому его и не взяли в «Спартак»). Но тренер делает главное: а) дает результат и б) приводит на стадион реальных людей, которые по-настоящему интересуются темой. Чтобы заманить народ на трибуны, достаточно выигрывать матчи. Бердыев прекрасно знаком с этой формулой – и Ростов на время игр с «Баварией» и «Атлетико» был городом из футбольной страны.

    ***

    Чуть менее года назад «Ростов» продал в «Зенит» Ивана Новосельцева – сумма сделки по данным Transfermarkt.de составила 10 миллионов евро. Чуть позже выяснилось, что за Новосельцева «Зенит» заплатил не 10 миллионов евро, а 8 миллионов рублей – именно эта цифра закреплена во всевозможных протоколах и подтверждена РФПЛ. Сколько и кто в реальности получил за Новосельцева, до сих пор неизвестно, но известны имена пострадавших от подозрительной сделки между Питером и Ростовом.

    Это – все клубы, воспитывавшие будущего игрока сборной до его переезда в южную столицу: «Химки», «Истра», «Торпедо», а также московские школы «Сокол» и «Крылья Советов». Согласно регламенту РФС, новый клуб Новосельцева должен был выплатить 5,5% от суммы трансфера всем, кто имел отношение к его развитию. Таким образом, московское «Торпедо» могло получить за этот трансфер 100 тысяч евро, а получило – 98 тысяч рублей.

    Этим летом «Зенит» продолжил дербанить состав ростовчан и уже перевез к себе Нобоа, Ерохина, Терентьева и Полоза. По данным Transfermarkt.de, четыре победителя «Баварии» обошлись «Зениту» всего в 2 миллиона евро, причем заплатили в Питере только за Терентьева (остальных взяли бесплатно). Интерес стороннего наблюдателя пробудился тут же: каким образом Полоз, связанный с «Ростовом» контрактом до 2019 года, вдруг стал свободным агентом?

    С трудом верится, что в «Ростове» сидят профаны, которые расторгают контракты с футболистами, чтобы потом бесплатно их отпустить. У известного агента Романа Орещука есть своя (реалистичная) версия происходящего: «Люди шли именно к Бердыеву – чтобы повысить мастерство. И те, кто хотел у него прогрессировать, невзирая на невыплаты, спокойно прописывали в свой контракт опцию ухода на случай, если тренер покинет команду».

    Если это так, то в «Ростове» вообще отсутствовало долгосрочное планирование: пришел Бердыев, разворошил муравейник, а потом, когда пришло время удерживать тренера-победителя, в муравейнике не очень-то и зашевелились. В нем привыкли, что всем шевелит Бердыев, но и его ухода не очень-то опасались: никогда не поздно откатиться назад к борьбе за выживание и унылой подвальной возне.

    А главным пострадавшим в истории с Полозом стало ставропольское «Динамо», где тот воспитывался до 13 лет. Если бы полузащитника сборной продали в «Зенит» хотя бы за 10 миллионов евро, то «Динамо» получило бы от этого трансфера те самые проценты (250 тысяч евро, по нынешнему курсу – почти 17 миллионов рублей). Для клуба из ПФЛ это – около трети годового бюджета. Но по официальным документам в Ставрополе не получат за Полоза ничего.

    ***

    За команду «Ростов», которая билась с «Манчестером» и «Баварией», мы болели и переживали. Затем желто-синие проиграли в последнем туре чемпионата России «Оренбургу», чтобы не попасть в Лигу Европы. Затем ушел Бердыев и почти все ведущие игроки. Люди из руководства клуба, ясно дали понять: их устраивает возврат в прошлое, где «Ростов» боролся за выживание и играл стыковые матчи с «Тосно». Всплески реально яркой игры допустимы, но не более чем раз в 50 лет – именно такой промежуток времени разделил два серебряных сезона донского футбола. Первый случился в 1966 году – тогда главной ростовской командой был СКА, занявший второе место в чемпионате СССР. Через 50 лет достижение армейского клуба повторил «Ростов».

    Судя по тому, как «Ростов» провел июнь, следующий прорыв случится еще через 50 лет – в 2066 году. А на большее южане и не претендуют.

    Почему футбол в России − это политика

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 15
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +134

      vinsent 10 июля 2017, 11:24

      как там у классика : -А не спешите нас хоронить!

      0
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      Рейтинг: +1311

      Taps 7 июля 2017, 22:44

      Печально.
      Гнусные людишки рулят футболом в Ростове.
      И жадные.

      0
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      Рейтинг: +51

      "Пахрей91" 6 июля 2017, 09:10

      Где сейчас Кубань, кто вспомнит??? Хотя несколько лет назад достойно играли в ЛЕ. Судьбы Анжи Керимова и Динамо Ротенберга тоже шиты белыми нитками! Печально за наш футбол, когда рулят деньги, а не спортивные каноны!

      2
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      Рейтинг: +365

      Бардюр 6 июля 2017, 02:19

      А по-поводу Зенита могу прокомментировать следующее. Я уже много лет работаю в Газпроме и живу в Санкт-Петербурге, но за Зенит никогда не болел, хотя этого и требует корпоративная этика ))) За 12 лет спонсорства Газпром, конечно, поднял клуб на невиданные до этого высоты. Зениту со спонсором очень повезло. Без денег Газпрома, предприятие под названием АО "Зенит", убыточно. Газпром останется спонсором Зенита до тех пор, пока в руководстве компании (и страны Россия) находятся Ленинградско-Питерские люди. Если они уйдут, вряд ли Газпром останется спонсором Зенита. Что тогда будет с клубом, который потеряет практически безлимитный финансовый поток?

      1
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      Рейтинг: +365

      Бардюр 6 июля 2017, 02:04

      Меня неприятно удивляют некоторые пользователи этого сайта, например, _Marqella_ . Откуда такая неприязнь и злорадство по отношению к клубу Ростов? В Ростове всегда очень доброжелательно относились к болельщикам Зенита. За все годы я не вспомню ни одного случая каких-то конфликтов, драк, которые могли бы произойти с болельщиками Зенита в Ростове-на-Дону.

      2
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      Рейтинг: +222

      ЗЖМ > Бардюр 9 июля 2017, 17:04

      Не совсем правда, лет 8-9 назад были конфликты с гостями из культурной столицы и грабили ростовчан и ножевые ранения были...

      0
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      Рейтинг: +365

      Бардюр 6 июля 2017, 01:58

      Безусловно, руководство Ростовской области во главе с Голубевым, и все руководство клуба Ростов - полнейшие ган...ны. Всё так бездарно развалить. Пока клуб будет принадлежать правительству области, до тех пор пока в клуб не придет спонсор, который будет заинтересован в стабильном (спортивном и финансовом) развитии клуба, о высоких результатах, стабильности, долгосрочных целях можно даже и не мечтать.

      4
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 5 июля 2017, 17:39

      И какой теперь смысл ходить на стадион да и вообще болеть за команды жителям провинции!

      1
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      Рейтинг: +19

      Superior 4 июля 2017, 21:49

      Классно РФС развивает футбол :
      "Мутные" трансферные и финансовые схемы , футбольные клубы банкротятся и исчезают , молодежная сборная ? (не , не слышал) .
      Те кто заиграл и попал в сборную уходят за деньгами в Зенит и не прогрессируют или полируют лавку.
      Мутко пока на вилах не вынесишь из рфс, так и будет российский футбол "развивать".

      3
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 4 июля 2017, 17:19

      Очень дальновидно Бердыев проиграл в последнем туре Оренбургу. Теперешний Ростов в Лиге Европы несостоятелен.

      2
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      Рейтинг: +3136

      m40 4 июля 2017, 16:08

      Вообще это конечно поразительно- как клуб, имея приличных игроков, расстается с ними без серьезной компенсации. Ясное дело, что контракты должны заключаться иначе, прописаны отступные и прочее. Тут явно какие то мутные схемы. Думаю, руководство клуба в накладе не останется. А вот болельщикам остается только посочувствовать

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