Как убивают «Ростов» после ухода Бердыева

Курбан Бердыев отработал в «Ростове» 2,5 года: полтора в роли главного тренера, и еще один – в качестве вице-президента клуба (Бердыев до последнего рулил на Дону всеми футбольными делами, но формально команду тренировал Иван Данильянц). Все это время складывалось впечатление, что в Ростове за Бердыева особо не держатся; и то, что в прошлом месяце он вернулся в «Рубин», публику совсем не удивило. Было бы странно, если бы Бердыев продолжил сотрудничество с клубом, который характеризует столько грехов русского футбола: мутные трансферы, бюджетное финансирование и патологическое безразличие к результатам.

Давно известно, что Бердыев сам неидеален – он выстраивает вокруг себя авторитарный мирок и работает исключительно по своим правилам (именно поэтому его и не взяли в «Спартак»). Но тренер делает главное: а) дает результат и б) приводит на стадион реальных людей, которые по-настоящему интересуются темой. Чтобы заманить народ на трибуны, достаточно выигрывать матчи. Бердыев прекрасно знаком с этой формулой – и Ростов на время игр с «Баварией» и «Атлетико» был городом из футбольной страны.

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Чуть менее года назад «Ростов» продал в «Зенит» Ивана Новосельцева – сумма сделки по данным Transfermarkt.de составила 10 миллионов евро. Чуть позже выяснилось, что за Новосельцева «Зенит» заплатил не 10 миллионов евро, а 8 миллионов рублей – именно эта цифра закреплена во всевозможных протоколах и подтверждена РФПЛ. Сколько и кто в реальности получил за Новосельцева, до сих пор неизвестно, но известны имена пострадавших от подозрительной сделки между Питером и Ростовом.

Это – все клубы, воспитывавшие будущего игрока сборной до его переезда в южную столицу: «Химки», «Истра», «Торпедо», а также московские школы «Сокол» и «Крылья Советов». Согласно регламенту РФС, новый клуб Новосельцева должен был выплатить 5,5% от суммы трансфера всем, кто имел отношение к его развитию. Таким образом, московское «Торпедо» могло получить за этот трансфер 100 тысяч евро, а получило – 98 тысяч рублей.

Этим летом «Зенит» продолжил дербанить состав ростовчан и уже перевез к себе Нобоа, Ерохина, Терентьева и Полоза. По данным Transfermarkt.de, четыре победителя «Баварии» обошлись «Зениту» всего в 2 миллиона евро, причем заплатили в Питере только за Терентьева (остальных взяли бесплатно). Интерес стороннего наблюдателя пробудился тут же: каким образом Полоз, связанный с «Ростовом» контрактом до 2019 года, вдруг стал свободным агентом?

С трудом верится, что в «Ростове» сидят профаны, которые расторгают контракты с футболистами, чтобы потом бесплатно их отпустить. У известного агента Романа Орещука есть своя (реалистичная) версия происходящего: «Люди шли именно к Бердыеву – чтобы повысить мастерство. И те, кто хотел у него прогрессировать, невзирая на невыплаты, спокойно прописывали в свой контракт опцию ухода на случай, если тренер покинет команду».

Если это так, то в «Ростове» вообще отсутствовало долгосрочное планирование: пришел Бердыев, разворошил муравейник, а потом, когда пришло время удерживать тренера-победителя, в муравейнике не очень-то и зашевелились. В нем привыкли, что всем шевелит Бердыев, но и его ухода не очень-то опасались: никогда не поздно откатиться назад к борьбе за выживание и унылой подвальной возне.

А главным пострадавшим в истории с Полозом стало ставропольское «Динамо», где тот воспитывался до 13 лет. Если бы полузащитника сборной продали в «Зенит» хотя бы за 10 миллионов евро, то «Динамо» получило бы от этого трансфера те самые проценты (250 тысяч евро, по нынешнему курсу – почти 17 миллионов рублей). Для клуба из ПФЛ это – около трети годового бюджета. Но по официальным документам в Ставрополе не получат за Полоза ничего.

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За команду «Ростов», которая билась с «Манчестером» и «Баварией», мы болели и переживали. Затем желто-синие проиграли в последнем туре чемпионата России «Оренбургу», чтобы не попасть в Лигу Европы. Затем ушел Бердыев и почти все ведущие игроки. Люди из руководства клуба, ясно дали понять: их устраивает возврат в прошлое, где «Ростов» боролся за выживание и играл стыковые матчи с «Тосно». Всплески реально яркой игры допустимы, но не более чем раз в 50 лет – именно такой промежуток времени разделил два серебряных сезона донского футбола. Первый случился в 1966 году – тогда главной ростовской командой был СКА, занявший второе место в чемпионате СССР. Через 50 лет достижение армейского клуба повторил «Ростов».

Судя по тому, как «Ростов» провел июнь, следующий прорыв случится еще через 50 лет – в 2066 году. А на большее южане и не претендуют.

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