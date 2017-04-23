Дзюба обозвал фаната в инстаграме. Орлов считает, что «Зенит» забрал у «Спартака» командный дух. Дайджест событий дня

«Краснодар» и «Оренбург» выиграли в 24-м туре РФПЛ, «Рубин» вновь не победил

В оставшихся трех матчах тура «Томь» проиграла со счетом 1:2 «Оренбургу», «Крылья Советов» и «Рубин» отыграли безголевую ничью, а тульский «Арсенал» на выезде уступил 0:2 «Краснодару». Очередной тур начнется не в следующие выходные, а в середине недели – свои 25-е матчи в РФПЛ команды проведут со вторника по четверг. Среди них – московское дерби ЦСКА – «Локомотив».

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Орлов считает, что «Зенит» украл у «Спартака» высокий командный дух

Известный телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал крупное поражение «Спартака» в матче 24-го тура чемпионата России от «Ростова» (0:3). «Ростов» просто разорвал «Спартак», разбил «Спартак»! Я же не раз говорил, что чемпионской игры на дистанции у «Спартака» нет. – Лидерство можно объяснить тем, что не так хорошо играют «Зенит» и ЦСКА. ЦСКА. До вчерашнего дня «Спартак» отличался высоким командным духом. «Зенит» его забрал», – отметил Орлов.

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Чорлука выбыл почти до зимы

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука получил тяжелую травму в матче 24-го тура РФПЛ против «Амкара» (3:3). Из-за разрыва ахилла хорватский футболист пропустит ближайшие полгода. Таким образом «Локо» придется справляться без своего лидера не только в конце нынешнего сезона, но и в начале следующего.

Глава всех судей в России признал ошибки арбитров в матче «Локомотив» – «Амкар»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский согласился с тем, что арбитр Сергей Иванов ошибочно назначил пенальти и засчитал гол из офсайда в ворота московского клуба в матче 24-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Амкаром» (3:3).

«С глубоким сожалением вынужден согласиться со мнением Юрия Павловича Семина и Ильи Геркуса – в этом матче были допущены ошибки. Оценку им даст контрольно-квалификационная комиссия. Мне звонил Юрий Павлович Семин и высказывал свои замечания. Абсолютно нормальный диалог. Претензии со стороны Семина являются обоснованными, о чем я ему и сказал», – сообщил Будогосский.

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«Клоун, пиши в другом месте, а не здесь!» Дзюба напал на фаната в инстаграме

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба разместил свою фотографию перед началом встречи против «Урала», поздравив подписчиков с открытием нового стадиона.

«Клоун, пиши в другом месте, а не здесь! И в лицо мне это скажи, смешной», – написал форвард сборной России в ответ одному из пользователей, комментарий которого к моменту публикации был удален. Ранее 28-летний Дзюба раскритиковал поведение российских болельщиков.

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В Норвегии лицо арбитра обрызгали краской

В матче второго дивизиона чемпионата Норвегии «Конгсвингер» – «Ранхейм» болельщик атаковал линейного судью. Человек с маской на лице подбежал к лайнсмену и брызнул тому в лицо из баллончика красной краски. Полицейские задержали 20-летнего фаната. Что касается арбитра, то он смог доработать до конца встречи, несмотря на неприятный инцидент.

«МЮ» нацелился на покупку Белотти

Форвард «Торино» Андреа Белотти, скорее всего, продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед». Итальянец стал одной из главных трансферных целей для манкунианцев. Впрочем, не исключено, что англичанам придется заплатить отступные в размере 84 миллиона фунтов стерлингов, которые прописаны в новом контракте Белотти со своим клубом. Хотя рыночная стоимость итальянца составляет всего 10 миллионов евро.

В финале Кубка Англии – лондонское дерби

Во втором полуфинальном матче Кубка Англии между «Арсеналом» и «Манчестер Сити» победу праздновали лондонцы – 2:1. В основное время голами отметились Серхио Агуэро и Начо Монреаль. В дополнительное – победный мяч забил Алексис Санчес. Соперником команды Арсена Венгера будет «Челси», который в субботу выиграл у «Тоттенхэма» со счетом 4:2. Финал состоится 27-го мая на «Уэмбли».