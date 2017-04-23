Дзюба назвал пользователя Instagram клоуном

«Зенит» обыграл «Урал» со счетом 2:0 в матче 23-го тура чемпионата России. Встреча стала первой для петербургского клуба на новой арене «Крестовский».

Нападающий Артем Дзюба разместил в Instagram-аккаунте свою фотографию перед началом встречи, поздравив подписчиков с открытием нового стадиона.

«Клоун, пиши в другом месте, а не здесь! И в лицо мне это скажи, смешной», – написал форвард сборной России в ответ пользователю @and_one_86, комментарий которого к моменту публикации был удален.

Ранее 28-летний Дзюба раскритиковал поведение российских болельщиков.

В нынешнем сезоне на счету нападающего 11 голов и семь результативных передач в 29-ти матчах всех турниров. Команда Мирчи Луческу занимает третье место в турнирной таблице РФПЛ.

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