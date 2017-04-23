Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дзюба назвал пользователя Instagram клоуном

    «Зенит» обыграл «Урал» со счетом 2:0 в матче 23-го тура чемпионата России. Встреча стала первой для петербургского клуба на новой арене «Крестовский».

    Нападающий Артем Дзюба разместил в Instagram-аккаунте свою фотографию перед началом встречи, поздравив подписчиков с открытием нового стадиона.

    «Клоун, пиши в другом месте, а не здесь! И в лицо мне это скажи, смешной», – написал форвард сборной России в ответ пользователю @and_one_86, комментарий которого к моменту публикации был удален.

    Ранее 28-летний Дзюба раскритиковал поведение российских болельщиков.

    В нынешнем сезоне на счету нападающего 11 голов и семь результативных передач в 29-ти матчах всех турниров. Команда Мирчи Луческу занимает третье место в турнирной таблице РФПЛ.

    Фантазиста: угадай события Эль Класико и выиграй призы от «Темпл Бар»

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.04.2017 20:02
    Рекомендуем
    Комментарии41
    ...
    • ...
      Рейтинг: +886

      xColaz 26 апреля 2017, 12:21

      Выгнать из команды с позором и удержанием зарплаты, дисквалифицировать на 3 сезона и повесить фото на столб позора)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 25 апреля 2017, 09:51

      К чему эта новость?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 24 апреля 2017, 10:32

      этого клоуна самого надо было удалять в матче с уралом!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2336

      den161 24 апреля 2017, 10:10

      Дзюба дзюба.... это поведение не игрока сборной... стыдобища!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      виктоша 24 апреля 2017, 09:21

      Дзюба, конечно, яркая личность. С одной стороны - боец, каких мало. С другой - вот уже не первый раз обнаруживает на поле некоторую говнистость. Намеднись, например, опять накосячил : пихнул втихаря уральца по фэйсу, тот возмутился и удалился.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +744

      кеша_КБ > виктоша 24 апреля 2017, 10:19

      - согашусь!...он - очень противоречивая личность, и местами - подленькая). имхо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +174

      63_Camapa_63 24 апреля 2017, 08:14

      Вот сижу читаю комменты , и думаю что тут сидят больше половины первоклашки и обиженые жизнью люди ... Диванные войска все знающие про футбол как и где играть )))
      Не пытаюсь защищать Дзюбу , сейчас у футболеров такое мировоззрение перейти в клуб в котором больше платят и работать по меньше. И типо "Я" остался бы в том или ином клубе играл бы , да хрен вам вы бы сами первыми побежали бы на повышение з/п.
      И хватит письками мериться, прежде чем кого то осуждать нужно подумать что бы сами сделали на этом месте.

      P.S. не забудь поставить минус к комменту моему!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3558

      Axe111 24 апреля 2017, 06:15

      клоун тут только ты, беспонтовое дерево

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5179

      Каратель 24 апреля 2017, 04:49

      вирус коко поглотил деревяшку

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      !77 24 апреля 2017, 01:36

      Клоуном был Никулин Ю. В. В инстаграмах шуты.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1414

      Atom2020 23 апреля 2017, 23:45

      Дзюба, не опошляй интернет своими фотографиями в инстаграмме ... Из-за твоей рожи все мониторы заплеваны ...

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11