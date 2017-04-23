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Дзюба назвал пользователя Instagram клоуном

23 апреля 2017, 20:02
42

«Зенит» обыграл «Урал» со счетом 2:0 в матче 23-го тура чемпионата России. Встреча стала первой для петербургского клуба на новой арене «Крестовский».

Нападающий Артем Дзюба разместил в Instagram-аккаунте свою фотографию перед началом встречи, поздравив подписчиков с открытием нового стадиона.

«Клоун, пиши в другом месте, а не здесь! И в лицо мне это скажи, смешной», – написал форвард сборной России в ответ пользователю @and_one_86, комментарий которого к моменту публикации был удален.

Ранее 28-летний Дзюба раскритиковал поведение российских болельщиков.

В нынешнем сезоне на счету нападающего 11 голов и семь результативных передач в 29-ти матчах всех турниров. Команда Мирчи Луческу занимает третье место в турнирной таблице РФПЛ.

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Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Дзюба Артем
Комментарии (42)
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bset
1492967346
Клоун, в другом месте играй, а не здесь.
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Masteralex
1492967889
ну и скажет кто-нибудь это Дзюбе в лицо, и окажется сказавший это боксером и что дальше? беззубый Дзюба будет в чемпионате России? в общем тупые понты у Дзюбы, потому что знает, что если ему в лицо это скажут, то всё равно какая-нибудь охрана не даст случиться потасовке 1 на 1, хотя в АПЛ один такой договорился, в баре накернили так, что через стойку улетел
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Juve1897
1492967897
Этим пользователем оказался Хабиб Нурманомедов.)))) Дзюба по прежнему хочет чтобы он ему лично сказал?)))
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Munez89
1492968626
Я не запомнил фамилию игрока Урала, который вступил в перепалку с Дзюбой в конце игры.Уверен, уралец бы вскрыл ебл..ц Дзюбе
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GammiD
1492969248
Дзюба мерзкий, лучше бы молчал, умнее казался бы...
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Johnny2la
1492969443
Лучше бы столько рвенья и прыти на поле показывал! Хотя, судя по его поведению в матче с Уралом там амбиции уже зашкаливают! Его бы в Европу сдать на годик куда-нибудь типа Кристал Пэлас или Сток Сити, чтобы там ему показали какой он на самом деле игрок и где его уровень!
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Filllllll
1492969881
Слава Богу, что он не в Спартаке, а то бы стыдно за него сейчас было бы
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кошмарик
1492970141
зюба -херой..
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Dellleone
1492970589
Кто кто но клоун настоящий это ты дзюбка!!!
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Axe111
1493003730
клоун тут только ты, беспонтовое дерево
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