В Норвегии арбитру в лицо прыснули краску

Матч второго дивизиона чемпионата Норвегии «Конгсвингер» – «Ранхейм» был омрачен атакой на линейного судью со стороны болельщика. Как сообщается, неизвестный в маске подбежал к лайнсмену и брызнул тому в лицо из баллончика красной краски. Арбитр, несмотря на инцидент, смог доработать до конца встречи. Стражи правопорядка смогли задержать напавшего на судью, которым оказался 20-летний молодой человек.

Tilskuerskandale på Gjemselund da assistentdommer ble sprayet med rød pepperspray. All honnør til dommeren som likevel fullførte kampen! pic.twitter.com/mYnGecGUe1 — Eurosport Norge (@EurosportNorge) 22 апреля 2017 г.