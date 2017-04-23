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    В Норвегии арбитру в лицо прыснули краску

    Матч второго дивизиона чемпионата Норвегии «Конгсвингер» – «Ранхейм» был омрачен атакой на линейного судью со стороны болельщика. Как сообщается, неизвестный в маске подбежал к лайнсмену и брызнул тому в лицо из баллончика красной краски. Арбитр, несмотря на инцидент, смог доработать до конца встречи. Стражи правопорядка смогли задержать напавшего на судью, которым оказался 20-летний молодой человек.

    Источник: Twitter

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    23.04.2017 10:19
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 1 мая 2017, 21:39

      Половине нашим судьям так надо сделать, они все ровно не хрена не видят что на поле происходит !

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 23 апреля 2017, 13:02

      еськову надо было гавном кинуть

      1
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery > 84aivengo 23 апреля 2017, 13:09

      а лучше насрать на рожу)))

      1
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 23 апреля 2017, 12:21

      Жаль,что судил не Еськов...)))

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      Рейтинг: +129

      Кукуха 23 апреля 2017, 12:16

      Таких хулиганов нужно публично пороть.

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